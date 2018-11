Bo Kanye West zgradil protipožarno skupnost?

To odločitev so spodbudili požari, ki so nedavno pustošili po Kaliforniji in v katerih so mnogi čez noč ostali brez strehe nad glavo. Luksuzna vila Kim Kardashian West in Kanyeja Westa, ki je locirana izven Malibuja – v Calabasasu, je ostala popolnoma nedotaknjena, zdaj pa je znano tudi, zakaj. Kim in Kanye sta namreč takoj, ko sta izvedela, da bodo celotno skupnost najverjetneje pogoltnili plameni, najela dodatno skupino gasilcev, ki so poskrbeli za to, da se požari niso razširili na območje njunega doma in širše. S tem sta preprečila tudi tako imenovani 'domino efekt', saj bi po mnenju mnogih v primeru pogorelosti njunega doma ogenj zajel tudi vse ostale okoliške hiše.