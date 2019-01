Bo Kyliejina nova pričeska postala modni trend letošnjega leta?

21-letna Kylie Jenner je kljub mladosti dosegla že skoraj vse: njen obraz je do sedaj krasil številne naslovnice, lansirala je linijo kozmetičnih izdelkov, ki je v trenutku dosegla rekordno prodajo, postala ena najbolj vplivnih influencerk na svetu, ki ima na svojem Instagram profilu več sledilcev kot katerakoli izmed sester klana Kardashian - Jenner in pristala na petem mestu Forbesove lestvice najpremožnejših zvezdnikov na svetu – štiri mesta pred njo so zasedli George Lucas, Steven Spielberg, Oprah Winfrey in Michael Jordan. Kylie si peto mesto deli z ameriškim glasbenikom Jay Z-jem, premoženje vsakega izmed njiju pa je ocenjeno na 790,6 milijona evrov.