Tuji mediji se sprašujejo, ali bo letošnji Met Gala potekal brez družine Kardashian. Neimenovani viri so ameriškemu PageSix namreč zaupali, da Anna Wintour, izvršna urednica modne biblije Vogue, že vneto sestavlja seznam povabljenih na ekstravaganten modni dogodek in da na njem ni niti ene članice klana Kardashian-Jenner. Novica v javnosti zelo preseneča, saj so bile slavne sestre zadnjih nekaj let nepogrešljiv del dogodka.