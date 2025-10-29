Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Bo Lindsey Vonn smuči zamenjala za rodeo?

New York, 29. 10. 2025 10.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
12

Ameriška smučarka Lindsey Vonn se je po upokojitvi odločila, da se za zimske olimpijske igre še enkrat vrne na bele strmine in nadene smuči, kot je pred dnevi razkrila v pogovorni oddaji Today, pa ima 41-letna olimpijka v mislih že nov šport, ki jo navdušuje. Na presenečenje mnogih se zvezdnica sedaj uri v rodeu.

Lindsey Vonn je nedavno gostovala v oddaji Today, kjer je spregovorila o tem, kako se po upokojitvi pripravlja na svojo športno vrnitev in zimske olimpijske igre, razkrila pa je tudi, kakšne načrte ima za prihodnost. Smučarska prvakinja je tako presenetila z razkritjem, da je v zadnjem času razvila posebno ljubezen do rodea in namignila, da bi lahko prav ta šport postal njena naslednja pustolovščina.

Elegantna Lindsey Vonn je gostovala v oddaji Today.
Elegantna Lindsey Vonn je gostovala v oddaji Today. FOTO: Profimedia

"Sem v obdobju, ko me navdušuje rodeo," je povedala Lindsey in dodala, da je vrv začela vihteti poleti. "Po olimpijskih igrah bom to še naprej počela, morda bi lahko rodeo postal moja naslednja velika pustolovščina," je še dejala, preden je spregovorila o tem, kako se pripravlja na to, da znova nadene smuči in osvoji še kakšno medaljo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Počutim se precej dobro, čeprav bomo zares vedeli šele kakšna dva tedna, preden se začnejo igre. Glede na to, da sem minulo sezono zaključila na drugem mestu, imam zelo dobro izhodišče. S treningi sem zadovoljna, počutim se močno, zato sem prepričana, da mi bo šlo dobro. Moj cilj ni, da se samo uvrstim v ekipo," je odkrito priznala in dodala, da je najverjetneje v najboljši formi, kar je kdaj bila.

Preberi še Veter Lindsey Vonn razprl obleko, na pomoč priskočila sestra

"Sedaj imam delno zamenjano koleno, zato se počutim izjemno. Počnem lahko, kar si želim, zato menim, da imam dobre možnosti. Moja starost je v tem primeru pozitivna stvar," je še povedala.

Rodeo jo je navdušil pred meseci

Vonn je na družbenem omrežju o svoji novoodkriti strasti do rodea prvič objavila julija, ko se je vrnila z izleta v gore, kjer je veliko jezdila in obiskala rodeo. Takrat si je vzela nekaj časa, da se je tudi sama preizkusila v vihtenju vrvi. "Šla sem na rodeo in se odločila, da se želim naučiti veščine, ki jo moji prijatelji zelo dobro obvladajo," je pripisala ob videu in razkrila, da se je učila od šestkratnega svetovnega prvaka v tem športu.

lindsey vonn smučarka rodeo olimpijske igre
Naslednji članek

Chris Evans je prvič postal oče

SORODNI ČLANKI

Smučarski legendi z roko v roki: Vonnova razkrila slovito ime novega trenerja

Lindsey Vonn: Zimske olimpijske igre bodo zame imele grenak priokus

Pri 40 letih na OI? Lindsey Vonn ima še vedno velike načrte

Lindsey Vonn žaluje za psičko: 'Moje srce brez nje ne bo več enako'

Lindsey Vonn po 2565 dneh znova na zmagovalnem odru: leta so samo številka

Lindsey Vonn brez težav opravila vrnitev na bele strmine

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
abcde1234
29. 10. 2025 10.58
Babnica je baje tako delala po hotelih med smučarsko sezono, fantje so si dobesedno podajali kljuko od vrat njene sobe.
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
29. 10. 2025 10.51
-1
Rada jaha.
ODGOVORI
0 1
daiči
29. 10. 2025 10.48
+1
men je ta babnca čist šeron stone podoobna, k je bla še mlada, no tm z unga filma, sj veste..
ODGOVORI
1 0
Mambo
29. 10. 2025 10.45
+1
Ona je rodeo že trenirala, ko je bila z Woodsom.
ODGOVORI
2 1
Nace Štremljasti
29. 10. 2025 10.23
+2
a z onim zamorcem ki je igral golf nista imela nobenega rodea,zanimivo ane
ODGOVORI
3 1
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 10.42
+2
Tam se je šla pole dance.
ODGOVORI
2 0
Koruptilona
29. 10. 2025 10.23
+2
Glede nato da ima rada velike in predvsem črne me to ne čudi
ODGOVORI
3 1
Oliguma
29. 10. 2025 10.10
+1
Lepa punca..bi jo vženil..samo je imela že preveč obiska..tko da prepuščam vam.
ODGOVORI
4 3
Sickomania
29. 10. 2025 10.13
+3
Ti pa premalo očitno da take pišeš 😂
ODGOVORI
4 1
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 10.20
+1
Rodeo... Ni zgolj slučaj.
ODGOVORI
2 1
JOKS klub
29. 10. 2025 10.57
se ne znuca.....
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330