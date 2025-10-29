Bo Lindsey Vonn smuči zamenjala za rodeo?

Ameriška smučarka Lindsey Vonn se je po upokojitvi odločila, da se za zimske olimpijske igre še enkrat vrne na bele strmine in nadene smuči, kot je pred dnevi razkrila v pogovorni oddaji Today, pa ima 41-letna olimpijka v mislih že nov šport, ki jo navdušuje. Na presenečenje mnogih se zvezdnica sedaj uri v rodeu.

Lindsey Vonn je nedavno gostovala v oddaji Today, kjer je spregovorila o tem, kako se po upokojitvi pripravlja na svojo športno vrnitev in zimske olimpijske igre, razkrila pa je tudi, kakšne načrte ima za prihodnost. Smučarska prvakinja je tako presenetila z razkritjem, da je v zadnjem času razvila posebno ljubezen do rodea in namignila, da bi lahko prav ta šport postal njena naslednja pustolovščina.

Elegantna Lindsey Vonn je gostovala v oddaji Today. FOTO: Profimedia icon-expand

"Sem v obdobju, ko me navdušuje rodeo," je povedala Lindsey in dodala, da je vrv začela vihteti poleti. "Po olimpijskih igrah bom to še naprej počela, morda bi lahko rodeo postal moja naslednja velika pustolovščina," je še dejala, preden je spregovorila o tem, kako se pripravlja na to, da znova nadene smuči in osvoji še kakšno medaljo.

"Počutim se precej dobro, čeprav bomo zares vedeli šele kakšna dva tedna, preden se začnejo igre. Glede na to, da sem minulo sezono zaključila na drugem mestu, imam zelo dobro izhodišče. S treningi sem zadovoljna, počutim se močno, zato sem prepričana, da mi bo šlo dobro. Moj cilj ni, da se samo uvrstim v ekipo," je odkrito priznala in dodala, da je najverjetneje v najboljši formi, kar je kdaj bila.

"Sedaj imam delno zamenjano koleno, zato se počutim izjemno. Počnem lahko, kar si želim, zato menim, da imam dobre možnosti. Moja starost je v tem primeru pozitivna stvar," je še povedala.

Rodeo jo je navdušil pred meseci