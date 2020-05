Bo mala princesa Charlotte šolsko leto zaključila doma?

Potem ko so se šole in vrtci po svetu zaprli zaradi izbruha novega koronavirusa, sta doma ostala tudi princesa Charlotte in njen starejši bratec George. Njuna starša Kate Middleton in princ William pa resno razmišljata, da se Charlotte v tem šolskem letu ne bi več vrnila nazaj v šolske klopi.

icon-expand Princesa Charlotte za zdaj ostaja doma. FOTO: Profimedia Princ William in Kate Middleton razmišljata, da bi svojo hčerko princeso Charlotte obdržala kar doma, ko se bo šola ponovno odprla, poroča The Sunday Times. Vojvoda in vojvodinja Cambriška želita imeti petletnega sina princaGeorgeain 6-letno hčerko doma, saj želita v karanteni ohranjati njuno rutino. Otroka sicer obiskujeta šolo Thomas’s Battersea na jugozahodu Londona. Zasebna šola bo dokončno odločitev o odprtju sprejela v prihodnjem tednu, za zdaj pa potekajo pogovori, da bi se Charlottin razred že vrnil nazaj v učilnico, medtem ko bi Georgeov celotni razred ostal doma. Charlotte je lani prvič prestopila šolski prag, medtem ko je George prvič v šolo zakorakal jeseni 2017. icon-expand Kate Middleton in princ William želita, da bi se Charlotte in George istočasno vrnila v šolske klopi. FOTO: AP Navsezadnje želi kraljevi par oba otroka hkrati poslati nazaj v šolo. V začetku tega meseca je Kate Middletonspregovorila o tem, kako se njena družina, vključno s princem Louisom, drži. "Prepričana sem, da vsak izmed vas s svojo družino doživlja isto, vendar smo spet obsojeni na šolanje na domu, ampak ja, res so nepredstavljivi časi, vendar smo v redu. Hvala, ker ste vprašali," je Kate dejala v nedavnem intervjuju. Vojvodinja je spregovorila tudi o izzivih, s katerimi se srečuje med poučevanjem doma. Med drugim je povedala, da se George zelo razburja, ker želi narediti Charlottine naloge, ki so precej bolj zabavne in enostavne. V tem času pa se je veliko posluževala tudi video klicev, prek katerih je bila v stikih z ostalimi člani družine.