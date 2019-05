Bo mali Archie umiril strasti med sprtima družinama?

Samantha Markle, Meghanina odtujena polsestra, ki je o slednji do sedaj podala marsikatero negativno izjavo in komentar, je ob prihodu malega nečaka Archieja presenetila z nekoliko nepričakovano izjavo.

54-letna Samantha Markle, ki je do sedaj večkrat presenetila z ostrimi kritikami in negativnimi komentarji o Meghan Markle, je ob prihodu polsestrinega prvorojenca in svojega prvega nečakaArchieja podala nekoliko nepričakovano izjavo. Za DailyMail je spregovorila o družini in medsebojnih odnosih, a tokrat z njene strani ni bilo pikrosti.

Nepričakovana izjava Samanthine polsestre FOTO: Profimedia

''No, všeč mi je. Družina je družina. Mislim, da gre za izjemen zgodovinski trenutek in čeprav imamo odrasli pred našimi pragi še vedno veliko nesnage, menim, da je zdaj pravi trenutek, da si sežemo v roke. Naša družina je že ponudila svojo 'oljčno vejico', zdaj pa je na vrsti Meghan.'' Tako je v svojem komentarju dejala, sicer neizprosna, Samantha Markle, ki je še do nedavnega polsestro primerjala z zlobno in brezsrčno osebo.

Samantha Markle z očetom Thomasom Marklom FOTO: Profimedia

Družinski odnosi Marklovih so se začeli krhati kmalu po Meghanini poroki s princem Harryjem. Spomnimo: maja lani se velike kraljeve poroke in sklenitve zakonske zveze med ameriško igralko in britanskim princem Meghanina družina, razen njene mame Dorie Ragland, ni udeležila. OčeThomas Markle naj bi sočasno tujim medijem posredoval informacije zaupnega značaja, kar mu je Meghan zamerila. Ker se zadeve niso umirile in je oče nadaljeval z dajanjem izjav in komentarjev o Meghaninem zasebnem življenju, se je odločila z njim prekiniti vse stike. Njegovo že tako skrhano zdravstveno stanje se je po tem dodatno poslabšalo, kar naj bi pri Samanthi prebudilo še večjo jezo.

Bo mali Archie pobotal sprto družino? FOTO: Profimedia

Kot kaže, pa je prihod majhnega dečka vse spremenil: ''Tako Marklovi kot Raglandovi, Susseksovi in Windsorjevi smo prispevali svoj delček genetike in mislim, da bo ta čudoviti deček zrasel v izjemnega moškega ... Vse to bi rada spremljala kot del velike družine. Bilo bi lepo, če bi ga lahko spoznali tudi osebno, ne le prek medijskih objav in tako tudi njemu omogočili možnost, da nas sodi po tem, kar bo sam videl.''

Meghan Markle se na sestrin komentar še ni odzvala FOTO: Profimedia