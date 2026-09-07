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Tuja scena

Bo Maya Jama, voditeljica Otoka ljubezni, novo Bondovo dekle?

London, 07. 09. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Maya Jama

Britanska voditeljica Maya Jama je svojo pot v medijih začela na BBC-ju kot radijska in na MTV kot televizijska voditeljica. Pozneje je prevzela povezovanje britanske različice šova Otok ljubezni, kjer se je priljubila številnim gledalcem. 32-letnica je sedaj doživela svoj igralski debi, mnogi pa verjamejo, da bi lahko bila tudi naslednje Bondovo dekle.

Maya Jama je pritegnila veliko pozornosti s svojo prvo igralsko vlogo v drugi sezoni serije The Gentlemen režiserja Guyja Ritchieja. Zaigrala je ob boku Thea Jamesa, ki je prav tako med favoriti za vlogo novega Jamesa Bonda, stavnice pa zdaj napovedujejo, da bi prav 32-letnica lahko postala naslednje Bondovo dekle.

Maya Jama na premieri druge sezone serije The Gentlemen.
Maya Jama na premieri druge sezone serije The Gentlemen.
FOTO: Profimedia

Zadnjega Bonda je upodobil Daniel Craig v filmu Ni čas za smrt, premiero pa je doživel leta 2021. Kljub ugibanjem in številnim govoricam, kdo bi ga lahko nasledil kot naslednji agent 007, pa še vedno ni znano, kdo bo stopil v čevlje tega najbolj znanega tajnega agenta. Kljub temu, da je osrednji lik Bond, pa je bilo vedno veliko pozornosti deležno tudi Bondovo dekle. V preteklosti so igralke, ki so nastopile v tej vlogi, pomembno vplivale tako na modno kot filmsko industrijo.

Maya Jama igralski karieri dala drugo priložnost

Jama je svojo kariero večinoma gradila kot voditeljica, kot kaže, pa se je odločila, da igralstvu da še drugo priložnost. Tem sanjam se je začasno odpovedala kot najstnica, potem ko ni uspela na avdiciji za serijo Mularija, ki je pomembno tlakovala igralsko pot Nicholasa Houlta, Deva Patela in Kaye Scodelario.

Maya Jama je najbolj znana kot voditeljica britanske različice šova Otok ljubezni.
Maya Jama je najbolj znana kot voditeljica britanske različice šova Otok ljubezni.
FOTO: Profimedia

V začetku letošnjega leta se je spominjala te izkušnje. "Do zadnjega kroga avdicije sem prišla z drugim dekletom in bila sem prepričana, da je to moja velika priložnost. Ko nisem dobila vloge, sem dvignila roke nad igranjem in se odločila, da tega ne bom nikoli več počela. Tem sanjam sem se popolnoma odpovedala," je priznala.

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"Igranje je bilo vedno moja želja, vendar sem bila tako zaposlena s službo voditeljice, da nikoli nisem imela časa, da bi se mu resneje posvetila," je pojasnila in dodala: "Ničesar nočem početi na pol, zato sem se odločila, da če že bom, bom obiskovala ure igranja in se po svojih najboljših močeh trudila, da bom najboljša, kar sem lahko."

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