Bo Meghan tik po porodu prekršila kraljevi protokol?

Meghan Markle in princ Harry bosta vsak čas postala starša in čeprav gre za 'dogodek', ki ga težko pričakuje tako britanska kot svetovna javnost, bi se po navedbah novinarjev, ki budno spremljajo dogajanje v kraljevi družini, znalo zgoditi, da bo Meghan takoj po porodu prekršila še en kraljevi protokol. Vojvodinja naj se namreč ne bi želela fotografirati z otrokom tik po porodu, kot je to že trikrat storila vojvodinja Kate in kot je v navadi kraljeve družine.

Britanska novinarja Emily Andrews in Omid Scobie sta prepričana, da Meghan in Harry ne bosta sledila tradiciji in namigujeta, da obstaja verjetnost, da Meghan sploh ne bo rodila v bolnišnici St. Mary, kjer je vse tri otroke povila Kate Middleton, temveč doma. Novinarji so vprašanja o tem že naslovili na Kensingtonsko palačo, a zaekrat še niso prejeli odgovora.