Bo operna hiša v Washingtonu poimenovana po Melanii Trump?

Zakon z amandmajem o prvi dami je sinoči potrdil odbor za razdeljevanje proračunskih sredstev v predstavniškem domu kongresa, sedaj sledi glasovanje v predstavniškem domu, nato v senatu, na koncu pa mora predlog zakona podpisati še predsednik ZDA Donald Trump, poroča televizija CBS. Potrditev v senatu ni zanesljiva, saj gre za zakon o proračunski porabi, ki v senatu potrebuje 60 glasov podpore, republikanci pa imajo 53 sedežev.

Bela hiša je v teh dneh predstavila tudi uradni portret Melanie Trump. FOTO: Profimedia icon-expand

Amandma je vložil republikanski kongresnik Mike Simpson iz zvezne države Idaho, ki je zatrdil, da je predlog njegov in ni prišel iz Bele hiše. "Imenovanje gledališča je odličen način za priznanje njenega spoštovanja umetnosti," je izjavil Simpson. Demokratska članica odbora Chellie Pingree iz države Maine pa je izrazila presenečenje in dejala, da so republikanci na skrivaj vrinili amandma o imenovanju dela Kennedyjevega centra po družinskem članu sedanje vlade.

Trump je kmalu po prevzemu oblasti odpustil več članov odbora zaupnikov Kennedyjevega centra in vanj imenoval svoje zaveznike, kot sta pravosodna ministrica Pam Bondi in country pevec Lee Greenwood, samega sebe pa je postavil na položaj predsednika odbora. Posledica so bile odpovedi napovedanih nastopov nekaterih umetnikov. Trump in Melania sta si junija v Kennedyjevem centru ogledala muzikal Nesrečniki in se poleg aplavzov soočila tudi z žvižgi.

New York Times je junija poročal, da je prodaja vstopnic samo aprila in maja padla za 50 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Prihodki od prodaje vstopnic in abonmajev naj bi padli za 82 odstotkov za gledališke predstave in 57 odstotkov za plesne predstave. Abonmaji za opero so padli za 25 odstotkov, za simfonični orkester pa za 28 odstotkov.