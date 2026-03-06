Bo princ William kmalu prevzel britanski prestol?

Kralj Karel III. bi lahko že prav kmalu zaključil s svojim kraljevanjem in krono ter prestol predal svojemu sinu princu Williamu. Tako vsaj namigujejo britanski mediji, ki so od anonimnih virov izvedeli, da naj bi trenutni monarh resno razmišljal o tem, da se je njegov čas, pa čeprav sila kratek v primerjavi z njegovo mamo kraljico Elizabeto II., že počasi iztekel.

Bo kralj prestol kmalu predal sinu? FOTO: Profimedia

77-letnik naj bi o predaji 'kraljevih poslov' razmišljal predvsem zaradi boja z rakom, zaradi katerega se zdravi že nekaj let. Viri iz palače poročajo, da bi se lahko Karel že v naslednjih mesecih umaknil s prestola. Takšen prehod bi bil po besedah poznavalcev zelo dostojanstven, njegovo zdravstveno stanje pa je povsem logičen razlog za odstop. Tuji mediji še poudarjajo, da v tem primeru ne bi šlo za prisilen umik, temveč bi bila njegova odločitev razumljena in logična glede na okoliščine. Obenem bi ohranil nadzor nad svojo zapuščino.

Poleg kraljeve bitke z rakom naj bi bil eden od razlogov zgodnejše predaje krone tudi dejstvo, da se 43-letni William zelo aktivno vključuje v vse kraljeve obveznosti. To naj bi ga, neuradno, že uvrščalo med kralje, obenem pa se s tem pripravlja tudi na vlogo, za katero je bil vzgojen.