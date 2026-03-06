Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Bo princ William kmalu prevzel britanski prestol?

London, 06. 03. 2026 10.58 pred 45 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.A.
Princ William

V medijih so vedno glasnejše govorice, da bo v Veliki Britaniji kmalu prišlo do menjave na položaju monarha. Kralj Karel III. naj bi namreč resno razmišljal o odstopu in predaji prestola sinu princu Williamu. Kot poročajo britanski mediji, anonimni viri trdijo, da za njegovo odločitvijo stoji nadaljevanje boja proti raku in vedno večja aktivnost Williama pri kraljevih dolžnostih.

Kralj Karel III. bi lahko že prav kmalu zaključil s svojim kraljevanjem in krono ter prestol predal svojemu sinu princu Williamu. Tako vsaj namigujejo britanski mediji, ki so od anonimnih virov izvedeli, da naj bi trenutni monarh resno razmišljal o tem, da se je njegov čas, pa čeprav sila kratek v primerjavi z njegovo mamo kraljico Elizabeto II., že počasi iztekel.

Bo kralj prestol kmalu predal sinu?
Bo kralj prestol kmalu predal sinu?
FOTO: Profimedia

77-letnik naj bi o predaji 'kraljevih poslov' razmišljal predvsem zaradi boja z rakom, zaradi katerega se zdravi že nekaj let. Viri iz palače poročajo, da bi se lahko Karel že v naslednjih mesecih umaknil s prestola. Takšen prehod bi bil po besedah poznavalcev zelo dostojanstven, njegovo zdravstveno stanje pa je povsem logičen razlog za odstop. Tuji mediji še poudarjajo, da v tem primeru ne bi šlo za prisilen umik, temveč bi bila njegova odločitev razumljena in logična glede na okoliščine. Obenem bi ohranil nadzor nad svojo zapuščino.

Preberi še Princ William: Ko bom jaz kralj, bom spremenil monarhijo

Poleg kraljeve bitke z rakom naj bi bil eden od razlogov zgodnejše predaje krone tudi dejstvo, da se 43-letni William zelo aktivno vključuje v vse kraljeve obveznosti. To naj bi ga, neuradno, že uvrščalo med kralje, obenem pa se s tem pripravlja tudi na vlogo, za katero je bil vzgojen.

Preberi še Prvi odziv kralja Karla: Zakon moramo spoštovati

Kralj Karel III. je prestol sicer zasedel septembra 2022 po dolgih 70 letih, potem ko je preminula kraljica Elizabeta II. Pri 73 letih je postal najstarejša oseba, ki je kadarkoli prevzela britanski prestol. Od leta 1952 je bil prestolonaslednik, njegovo kronanje pa je potekalo v Westminsterski opatiji maja 2023. Njegovo vladanje so močno zaznamovali tudi škandali, ki so se vrteli okoli njegovega mlajšega brata, nekdanjega princa Andrewa.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
kralj Karel III. princ William britanska monarhija abdikacija rak kralja kraljeva družina škandal princa Andreja

Khloe Kardashian razmišlja o povečanju družine: Imam še nekaj zarodkov

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
06. 03. 2026 11.37
en pajac bo zamenju drugega pajaca.....demokracija pa to!
Odgovori
+1
1 0
Djangoman
06. 03. 2026 11.38
realno nimajo nobene moči ti pajaci.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Prvič v zgodovini: je generacija Z manj inteligentna od svojih staršev?
Prvič v zgodovini: je generacija Z manj inteligentna od svojih staršev?
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
zadovoljna
Portal
Tudi visoka starostna razlika ju ni ločila
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe
3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe
Bliža se tekma, kjer bo Prevc ponovno navdušil
Bliža se tekma, kjer bo Prevc ponovno navdušil
vizita
Portal
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Upokojencu ukradli identiteto: 180.000 evrov dolga, zamrznjena pokojnina
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
moskisvet
Portal
Formula 1: Največ možnosti za naslov pripisujejo dirkaču Mercedesa
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Aviofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Aviofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
dominvrt
Portal
Triki za hitrejšo kalitev semen in bogat pridelek
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
okusno
Portal
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Ideja za okusno in poceni kosilo
Ideja za okusno in poceni kosilo
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Instant družina
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551