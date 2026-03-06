Bo princ William kmalu prevzel britanski prestol?

Kralj Karel III. bi lahko že prav kmalu zaključil s svojim kraljevanjem in krono ter prestol predal svojemu sinu princu Williamu. Tako vsaj namigujejo britanski mediji, ki so od anonimnih virov izvedeli, da naj bi trenutni monarh resno razmišljal o tem, da se je njegov čas, pa čeprav sila kratek v primerjavi z njegovo mamo kraljico Elizabeto II., že počasi iztekel.
77-letnik naj bi o predaji 'kraljevih poslov' razmišljal predvsem zaradi boja z rakom, zaradi katerega se zdravi že nekaj let. Viri iz palače poročajo, da bi se lahko Karel že v naslednjih mesecih umaknil s prestola. Takšen prehod bi bil po besedah poznavalcev zelo dostojanstven, njegovo zdravstveno stanje pa je povsem logičen razlog za odstop. Tuji mediji še poudarjajo, da v tem primeru ne bi šlo za prisilen umik, temveč bi bila njegova odločitev razumljena in logična glede na okoliščine. Obenem bi ohranil nadzor nad svojo zapuščino.
Poleg kraljeve bitke z rakom naj bi bil eden od razlogov zgodnejše predaje krone tudi dejstvo, da se 43-letni William zelo aktivno vključuje v vse kraljeve obveznosti. To naj bi ga, neuradno, že uvrščalo med kralje, obenem pa se s tem pripravlja tudi na vlogo, za katero je bil vzgojen.
Kralj Karel III. je prestol sicer zasedel septembra 2022 po dolgih 70 letih, potem ko je preminula kraljica Elizabeta II. Pri 73 letih je postal najstarejša oseba, ki je kadarkoli prevzela britanski prestol. Od leta 1952 je bil prestolonaslednik, njegovo kronanje pa je potekalo v Westminsterski opatiji maja 2023. Njegovo vladanje so močno zaznamovali tudi škandali, ki so se vrteli okoli njegovega mlajšega brata, nekdanjega princa Andrewa.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.