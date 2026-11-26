Britanska monarhija bi lahko v prihodnosti doživela eno najobsežnejših strukturnih prenov v svoji sodobni zgodovini. Po poročanju britanskih medijev, ki se sklicujejo na prihajajočo knjigo priznanega kraljevega novinarja Toma Sykesa , namerava prestolonaslednik princ William ob svojem vzponu na prestol uvesti stroga nova pravila.

Najbolj odmevna posledica teh sprememb naj bi bil odvzem uradnih kraljevih nazivov njegovemu odtujenemu bratu princu Harryju in njegovi soprogi Meghan Markle. Ta radikalna poteza naj ne bi prizadela zgolj vojvode in vojvodinje Susseške, temveč tudi njuna otroka, sedemletnega princa Archieja in petletno princeso Lilibet.

Temeljno vodilo načrtovane reforme princa naj bi bila tako odprava avtomatičnega dedovanja nazivov ob rojstvu. Po navedbah avtorja knjige želi bodoči monarh uvesti sistem, v katerem bodo kraljevi nazivi rezervirani izključno za tiste člane družine, ki aktivno opravljajo uradne kraljeve dolžnosti.

Vir blizu valižanskega princa je za avtorja knjige pojasnil naravo teh sprememb s sledečimi besedami: "Če ste delujoči član kraljeve družine, hodite naokoli, potujete po državi, opravljate diplomatsko in vladno delo, imate javno vlogo, se rokujete z ljudmi in na deževno sredino jutro vstanete iz postelje, da odpotujete v Sheffield, potem boste imeli naziv kraljeva visokost ter naziv princa ali princese." Aktivni člani naj bi za svoje delo tako prejeli finančno nadomestilo, plačo in uradno rezidenco, v primeru, da se za to ne odločijo, pa ostanejo brez vsega naštetega.