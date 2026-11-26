Britanska monarhija bi lahko v prihodnosti doživela eno najobsežnejših strukturnih prenov v svoji sodobni zgodovini. Po poročanju britanskih medijev, ki se sklicujejo na prihajajočo knjigo priznanega kraljevega novinarja Toma Sykesa, namerava prestolonaslednik princ William ob svojem vzponu na prestol uvesti stroga nova pravila.
Najbolj odmevna posledica teh sprememb naj bi bil odvzem uradnih kraljevih nazivov njegovemu odtujenemu bratu princu Harryju in njegovi soprogi Meghan Markle. Ta radikalna poteza naj ne bi prizadela zgolj vojvode in vojvodinje Susseške, temveč tudi njuna otroka, sedemletnega princa Archieja in petletno princeso Lilibet.
Temeljno vodilo načrtovane reforme princa naj bi bila tako odprava avtomatičnega dedovanja nazivov ob rojstvu. Po navedbah avtorja knjige želi bodoči monarh uvesti sistem, v katerem bodo kraljevi nazivi rezervirani izključno za tiste člane družine, ki aktivno opravljajo uradne kraljeve dolžnosti.
Vir blizu valižanskega princa je za avtorja knjige pojasnil naravo teh sprememb s sledečimi besedami: "Če ste delujoči član kraljeve družine, hodite naokoli, potujete po državi, opravljate diplomatsko in vladno delo, imate javno vlogo, se rokujete z ljudmi in na deževno sredino jutro vstanete iz postelje, da odpotujete v Sheffield, potem boste imeli naziv kraljeva visokost ter naziv princa ali princese." Aktivni člani naj bi za svoje delo tako prejeli finančno nadomestilo, plačo in uradno rezidenco, v primeru, da se za to ne odločijo, pa ostanejo brez vsega naštetega.
Nova ureditev naj bi tako prinesla jasne omejitve za vse člane širše družine, ki se ne bodo odločili za opravljanje uradnih javnih funkcij. Kljub izgubi statusa pa jim bo takšna ureditev omogočila popolno avtonomijo pri oblikovanju lastne življenjske in poklicne poti. Kot je poudaril neimenovani vir iz kraljevih krogov: "Boste pa zasebni državljan, ki lahko svobodno živi svoje življenje in služi denar, kakor koli se odloči."
Spremembe naj bi vplivale tudi na življenja mlajših dveh otrok prestolonaslednika
Da načrtovane reforme niso usmerjene zgolj proti vojvodi in vojvodinji Susseški, dokazuje dejstvo, da bodo nova pravila neposredno vplivala tudi na ožjo družino princa Williama. Po trditvah Toma Sykesa bosta njuna mlajša otroka, enajstletna princesa Charlotte in osemletni princ Louis, ob polnoletnosti imela možnost svobodne izbire. Sama se bosta lahko odločila, ali želita prevzeti vlogo aktivnih članov kraljeve družine ali pa si bosta raje ustvarila neodvisni poklicni karieri zunaj institucije. Edina izjema pri tej svobodi izbire je njun najstarejši sin, princ George. Njegova prihodnost kot neposrednega prestolonaslednika za svojim očetom je po besedah avtorja "vklesana v kamen", saj ga ustavna vloga bodočega monarha zavezuje k prevzemu krone.
Ozadje teh napovedanih reform, ki uradno niso potrjene, bi lahko bilo močno povezano z dolgotrajnim družinskim razkolom, ki traja že več let. Princ Harry in njegova soproga Meghan sta namreč že leta 2020 sprejela zgodovinsko odločitev, da se umakneta od svojih uradnih kraljevih dolžnosti. Po odhodu iz Združenega kraljestva sta se preselila v Montecito v Kaliforniji, od koder sta v številnih medijskih nastopih izrekla vrsto ostrih kritik na račun članov kraljeve družine in delovanja same institucije. Po navedbah vira sta zakonca od takrat popolnoma odtujena od princa Williama in princese Catherine, zbližala pa se menda nista niti po tem, ko sta se avgusta preselila nazaj v Združeno kraljestvo.
Britanska monarhija je ustavna monarhija, v kateri je kralj ali kraljica vodja države, vendar ima danes večinoma protokolarno, simbolno in združitveno vlogo. Izvršna oblast v državi je v rokah britanskega parlamenta in predsednika vlade, medtem ko monarh ostaja politično nevtralen ter deluje kot simbol nacionalne enotnosti in tradicije.
Nasledstvo britanskega prestola urejajo zakoni, ki so se skozi stoletja spreminjali, med ključnimi pa so Ustava, Zakon o nasledstvu iz leta 1701 in kasnejše reforme, kot je sporazum iz Pertha iz leta 2011. Po teh pravilih prestol preide na prvorojenca monarha ne glede na spol, kar pomeni, da imajo ženske potomke enake pravice do krone kot moški, pri čemer pa mora biti monarh še vedno član anglikanske cerkve.
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