Bo razkritje Epsteinovih dokumentov razdvojilo norveško kraljevo družino?

Norveška kraljeva družina se v zadnjem času kar ne more izogniti škandalom. Po tem, ko se je šele začelo sojenje 29-letnemu sinu prestolonaslednikove žene Mariusu Borgu Høibyju, ki se zagovarja zaradi obtožb posilstva, je bil pred dnevi javnosti razkrit nov sveženj Epsteinovih dokumentov, ki princeso povezujejo z obsojenim spolnim prestopnikom. Mnogi so zato že izrazili dvom, da je primerna za bodočo kraljico.

Mette-Marit je imela globlji odnos z Jeffreyjem Epsteinom, kot se je sprva domnevalo. FOTO: Profimedia

Princesa Mette-Marit je imela Høibyja pred zakonom s prestolonaslednikom Haakonom, s katerim je pred oltar stopila leta 2001, zato ta ni v vrsti za prestol. Kljub temu pa obtožbe zoper njega vplivajo na sloves kraljeve družine. Njegov očim, ki sicer o pastorku le redko javno govori, je v izjavi pred začetkom sojenja v Oslu še enkrat poudaril, da ta nima statusa v kraljevi družini in je avtonomna oseba.

Če je menil, da bo svojo družino s tem nekoliko obvaroval negativnih komentarjev, pa se škandalu ne more izogniti, ko je v javnost prišlo, da je njegova soproga povezana z razvpitim Jeffreyjem Epsteinom. Med nedavno razkritimi dokumenti je namreč tudi princesina korespondenca s spolnim prestopnikom, Mette-Marit pa je že javno izrazila obžalovanje, da je ohranjala stik s pedofilom.

Norveška kraljeva hiša je v izjavi za javnost sporočila, da princesa ne odobrava Epsteinovih kaznivih dejanj in zlorab ter obžaluje, da se ni prej zavedala, kakšna oseba je bil. "Vsebina sporočil med mano in Epsteinom ne predstavlja osebe, kakršna želim biti. Opravičujem se za situacijo, v katero sem postavila kraljevo družino, še posebej kralja in kraljico," je v izjavi zapisala Mette-Marit.

Kraljeva družina se sooča s številnimi izzivi

Prav princesin odnos s pedofilom pa je na Norveškem spodbudil javno debato o tem, ali je Mette-Marit primerna za položaj kraljice, ki bi ji pripadel, ko bo njen mož postal kralj. "Zaupanje v princeso hitro kopni. Večina sicer še podpira institucijo, a je ta podpora šibkejša, negotovost pa narašča," je prepričana dopisnica in poznavalka kraljeve družine za časnik Nettavisen, Tove Taalesen.

Norveški kralj je trenutno najstarejši monarh v Evropi. FOTO: Profimedia

Škandal tako znova v središče postavlja neprijetna vprašanja v povezavi z Mette-Marit in njeno vlogo znotraj kraljeve družine, še posebej zato, ker je kralj star 88 let in je trenutno najstarejši monarh v Evropi. Njegovo zdravje se je v zadnjih letih poslabšalo, zato je v zadnjih letih njegov sin in prestolonaslednik Haakon večkrat moral prevzeti njegove dolžnosti. Čeprav Mette-Marit še ni prevzela večjih dolžnosti, zaradi zdravstvenih težav, s katerimi se sooča, pa bi se po mnenju Taalesen lahko odločila, da odstopi od svoje vloge in vladanje v celoti prepusti možu, ko bo čas za to. Princesi so leta 2018 diagnosticirali bolezen pljuč, kot je pred časom sporočila kraljeva hiša, pa bo najverjetneje potrebovala presaditev pljuč.

Sodobna kraljeva družina

Mette-Marit se je leta 2001 poročila s princem Haakonom, slovesnosti pa je v živo prisostvovalo 800 svatov, prenašali pa so jo tudi po televiziji. Takrat je njeno burno mladost, ki je ni skrivala, javnost in še posebej mlajše generacije dobro sprejela.

To pa se je v zadnjem času drastično spremenilo. Pred dnevi je največji norveški center za spolno zdravje sporočil, da s princeso ne namerava več sodelovati, saj se nedavna razkritja ne skladajo z njihovimi vrednotami. Zaskrbljenost zaradi princesine povezave z Epsteinom pa so v pismih kraljevi hiši izrazile še tri s kulturo povezane dobrodelne organizacije, ki so sodelovale z Mette-Marit.

Posredovala je tudi politika

Kontroverzna izmenjava elektronskih sporočil med Epsteinom in princeso, ki je razkrila globljo povezavo med slednjima, kot je bila znana doslej, je povzročila zaskrbljenost tudi med predstavniki politike. Čeprav se politiki običajno ne vmešavajo v kraljevo družino, pa je premier Jonas Gahr Støre v izjavi za javnost vendarle naredil izjemo in odnos Mette-Marit s spolnim prestopnikom označil za njeno slabo odločitev'. Kot je bilo razkrito, princesa Epsteina med dopisovanjem naslavljala z besedami, kot so dragi' in mehkosrčni', leta 2012 ga je opisala kot zelo očarljivega' in nanj naslovila vprašanje: "Ali je neprimerno, da mati predlaga dve goli ženski, ki nosita desko za surfanje, za tapeto mojega 15-letnega sina?"

Mette-Marit obžaluje odnos z Jefferyjem Epsteinom. FOTO: Profimedia

Epstein ji je istega leta zaupal, da išče ženo in zapisal: "Pariz se je izkazal za zanimivega, a meni so bolj všeč Skandinavke." Mette-Marit pa mu je nato odgovorila, da so Parižanke za mladostnike, Skandinavke pa so bolj primerne za žene. Kljub temu, da je princesa priznala, da ni bila previdna in je Epsteina narobe ocenila, pa je le on odgovoren za lastna dejanja. "Prevzeti moram odgovornost, da se nisem bolj pozanimala o njegovem ozadju in nisem prej spoznala, kakšna oseba je. To globoko obžalujem in to odgovornost moram nositi sama," je v izjavi za CNN o svojem odnosu s spolnim prestopnikom povedala Mette-Marit.