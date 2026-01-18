Bo Rihanna letos že četrtič zibala?

Rihanna se morda znova spogleduje z nosečnostjo. Oboževalce je navdušila s svojim komentarjem pod objavo ene od zvezdnic resničnostnega šova Otok ljubezni Montane Rose Brown , ki je na družbeno omrežje delila svoje misli in želje za novo leto.

"Razmišljam, ali naj bom leta 2026 vroča in seksi ali naj zanosim," je resničnostna zvezdnica pripisala videoposnetku, ki je pritegnil pevkino pozornost. "Počakajte! Torej nisem nora? Super!", je v komentarjih zapisala 37-letna Rihanna.

Devetkratna dobitnica grammyja se je s svojim partnerjem, raperjem A$AP Rockyjem, 13. septembra razveselila rojstva tretjega otroka, hčerke Rocki. Skupaj imata tudi dva sinova, RZA, rojenega leta 2022, in Riota, ki je prišel na svet leto kasneje kot njegov starejši bratec.

Ponosna starša sta skupaj od leta 2020 in pogosto javno odkrito govorita o svojih načrtih za prihodnost. "Vedno sem mislila, da bo najprej poroka, nato dojenček, ampak kdo za vraga pravi, da mora biti tako," je zvezdnica aprila 2022 povedala za Vogue in dodala: "Zagotovo ne bom dovolila, da bi me to oviralo pri materinstvu."