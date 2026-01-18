Naslovnica
Tuja scena

Bo Rihanna letos že četrtič zibala?

Los Angeles, 18. 01. 2026

Avtor:
E.K.
Rihanna

Po rojstvu tretjega otroka, hčerke Rocki, se zdi, da Rihanna in A$AP Rocky razmišljata o nadaljnji širitvi družine. Rihanna je z zanimivim komentarjem na družbenih omrežjih navdušila oboževalce in namignila na morebitno novo nosečnost.

Rihanna se morda znova spogleduje z nosečnostjo. Oboževalce je navdušila s svojim komentarjem pod objavo ene od zvezdnic resničnostnega šova Otok ljubezni Montane Rose Brown, ki je na družbeno omrežje delila svoje misli in želje za novo leto.

Rihanna in A$AP Rocky
Rihanna in A$AP Rocky
FOTO: Profimedia

"Razmišljam, ali naj bom leta 2026 vroča in seksi ali naj zanosim," je resničnostna zvezdnica pripisala videoposnetku, ki je pritegnil pevkino pozornost. "Počakajte! Torej nisem nora? Super!", je v komentarjih zapisala 37-letna Rihanna.

Devetkratna dobitnica grammyja se je s svojim partnerjem, raperjem A$AP Rockyjem, 13. septembra razveselila rojstva tretjega otroka, hčerke Rocki. Skupaj imata tudi dva sinova, RZA, rojenega leta 2022, in Riota, ki je prišel na svet leto kasneje kot njegov starejši bratec.

Ponosna starša sta skupaj od leta 2020 in pogosto javno odkrito govorita o svojih načrtih za prihodnost. "Vedno sem mislila, da bo najprej poroka, nato dojenček, ampak kdo za vraga pravi, da mora biti tako," je zvezdnica aprila 2022 povedala za Vogue in dodala: "Zagotovo ne bom dovolila, da bi me to oviralo pri materinstvu."

Preberi še

Čeprav sta oba delila podrobnosti o starševstvu, sta izjemno previdna pri tem, katere podrobnosti o svojem romantičnem razmerju delita s svojimi oboževalci. Kljub temu pa je A$AP Rocky konec lanskega leta podžgal govorice, da sta morda že poročena, ko se je v intervjuju za revijo The Perfect Magazine označil za 'ljubečega moža'. Pred tem pa je za revijo Elle še dejal: "Kako veš, da še nisem mož? Tega še vedno ne bom potrdil."

Rihanna A$AP Rocky pevka rojstvo nosečnost

lakala28
18. 01. 2026 15.22
Kot da nas ni že preveč. In to bodo sami pridni in prijazni otroci.
Odgovori
0 0
bibaleze
