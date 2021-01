Bo privlačni vojvoda Regé-Jean Page novi Bond?

Potem ko je Daniel Craig konec leta 2019 sporočil, da bo odstopil od vloge tajnega agenta Jamesa Bonda in da je napočil čas, da ga nasledi nekdo, ki je mlajši in bolj izkušen, je bilo omenjenih več imen. Med kandidati pa se je pojavilo novo ime. Oboževalci omenjene filmske franšize držijo pesti, da bi vlogo dobil britanski igralec Regé-Jean Page , ki navdušuje v Netflixovi uspešnici Bridgerton .

Tuji mediji so v zadnjem letu veliko špekulirali, kdo bo nasledil Daniela Craiga, pri čemer so omenjali tudi Idrisa Elbo (48), Toma Hardyja (43),Richarda Maddena (34), Toma Hiddlestona (39), Harryja Stylesa (26) in celo žensko – igralkoLashano Lynch (33), ki je zaigrala v zadnjem nadaljevanjuNi čas za smrt (No Time to Die).Ta bo v kinematografe predvidoma prišel aprila.

60-letna producentka franšize Barbara Broccoli je dejala, da si v vlogi ne more predstavljati nikogar razen Daniela Craiga. A namignila je, da iskanje prave osebe ne bo omejeno na tradicionalne akterje, kot se je to dogajalo do zdaj.