Bo Sharon Osbourne županja Birminghama?

Sharon Osbourne, žena pokojnega rokerja Ozzyja Osbourna, je na nedavni podelitvi grammyjev razkrila, da resno razmišlja, da bi kandidirala za županjo Birminghama. Nekdanja glasbena menedžerka in televizijska voditeljica je o svoji nameri, da se poda v politične vode, spregovorila za Billboard, kjer je voditeljici Leili Cobo dejala, da jo je k temu spodbudila morebitna kandidatura človeka, ki je bil obtožen terorizma.
Cobo je 73-letnico pohvalila za njen govor na eni od prireditev, povezanih s podelitvijo grammyjev, Sharon pa ji je nato odgovorila, da bi ji lahko njene retorične sposobnosti prišle prav, če se bo res podala v politiko. Kako daleč je s svojo prijavo kandidature, ni povedala, je pa namignila, da že dlje časa razmišlja o tem.
Kot je pred grammyji poročal GB News, naj bi Osbourne o vstopu v politiko v angleškem mestu resneje začela razmišljati, ko je izvedela, da naj bi se za mandat v mestnem svetu Birminghama potegoval nekdo, ki je bil v preteklosti obtožen terorizma. "To nima nobene povezave z rasizmom. Resno razmišljam o tem, da bi se preselila v Birmingham in se tudi sama prijavila za kandidaturo," je dejala Sharon.
73-letna vdova Ozzyja Osbourna je govorila o moškem po imenu Shahid Butt, ki naj bi leta 1999 dobil petletno zaporno kazen. Ta naj bi trdil, da so bile obtožbe zoper njega lažne in je bil po krivici obtožen.
Čeprav ni znano, kako daleč je Sharon s svojo kandidaturo in vstopom na birminghamsko politično prizorišče, bo, če bo izvoljena za županjo, položaj morala obdržati vsaj eno leto. Z izvolitvijo bi nadomestila sedanjega župana Zafarja Iqbalja.
Ozzy Osbourne, rojen kot John Michael Osbourne, je britanski pevec, tekstopisec in televizijska osebnost. Svetovno je znan kot pevec heavy metal skupine Black Sabbath, s katero je dosegel velik uspeh v 70. letih. Po ločitvi od skupine je začel uspešno samostojno kariero, ki je vključevala številne uspešnice in platinaste albume. S svojo ženo Sharon Osbourne je postal tudi zvezda resničnostne televizijske serije 'The Osbournes', ki je dokumentirala njihovo družinsko življenje.
Birmingham je drugo največje mesto v Združenem kraljestvu in največje mesto v regiji West Midlands v Angliji. Je pomembno industrijsko, trgovinsko in kulturno središče, ki je imelo ključno vlogo med industrijsko revolucijo. Mesto je znano po svoji raznoliki populaciji, živahni kulinarični sceni, nakupovalnih središčih in številnih kulturnih znamenitostih, vključno z galerijami, gledališči in glasbenimi prizorišči.
