Tuja scena

Bo Sharon Osbourne županja Birminghama?

Birmingham, 04. 02. 2026 08.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Sharon Osbourne

Sharon Osbourne, ki je lansko leto ovdovela, resno razmišlja o naslednjem koraku v življenju. Kot je razkrila na rdeči preprogi na podelitvi grammyjev, resno razmišlja o tem, da bi se podala v politiko in postala županja Birminghama, k temu pa jo je spodbudila kandidatura neprimernega kandidata.

Sharon Osbourne, žena pokojnega rokerja Ozzyja Osbourna, je na nedavni podelitvi grammyjev razkrila, da resno razmišlja, da bi kandidirala za županjo Birminghama. Nekdanja glasbena menedžerka in televizijska voditeljica je o svoji nameri, da se poda v politične vode, spregovorila za Billboard, kjer je voditeljici Leili Cobo dejala, da jo je k temu spodbudila morebitna kandidatura človeka, ki je bil obtožen terorizma.

Sharon Osbourne resno razmišlja o vstopu v politiko.
Sharon Osbourne resno razmišlja o vstopu v politiko.
FOTO: Profimedia

Cobo je 73-letnico pohvalila za njen govor na eni od prireditev, povezanih s podelitvijo grammyjev, Sharon pa ji je nato odgovorila, da bi ji lahko njene retorične sposobnosti prišle prav, če se bo res podala v politiko. Kako daleč je s svojo prijavo kandidature, ni povedala, je pa namignila, da že dlje časa razmišlja o tem.

Kot je pred grammyji poročal GB News, naj bi Osbourne o vstopu v politiko v angleškem mestu resneje začela razmišljati, ko je izvedela, da naj bi se za mandat v mestnem svetu Birminghama potegoval nekdo, ki je bil v preteklosti obtožen terorizma. "To nima nobene povezave z rasizmom. Resno razmišljam o tem, da bi se preselila v Birmingham in se tudi sama prijavila za kandidaturo," je dejala Sharon.

73-letna vdova Ozzyja Osbourna je govorila o moškem po imenu Shahid Butt, ki naj bi leta 1999 dobil petletno zaporno kazen. Ta naj bi trdil, da so bile obtožbe zoper njega lažne in je bil po krivici obtožen.

Čeprav ni znano, kako daleč je Sharon s svojo kandidaturo in vstopom na birminghamsko politično prizorišče, bo, če bo izvoljena za županjo, položaj morala obdržati vsaj eno leto. Z izvolitvijo bi nadomestila sedanjega župana Zafarja Iqbalja.

Razlagalnik

Ozzy Osbourne, rojen kot John Michael Osbourne, je britanski pevec, tekstopisec in televizijska osebnost. Svetovno je znan kot pevec heavy metal skupine Black Sabbath, s katero je dosegel velik uspeh v 70. letih. Po ločitvi od skupine je začel uspešno samostojno kariero, ki je vključevala številne uspešnice in platinaste albume. S svojo ženo Sharon Osbourne je postal tudi zvezda resničnostne televizijske serije 'The Osbournes', ki je dokumentirala njihovo družinsko življenje.

Birmingham je drugo največje mesto v Združenem kraljestvu in največje mesto v regiji West Midlands v Angliji. Je pomembno industrijsko, trgovinsko in kulturno središče, ki je imelo ključno vlogo med industrijsko revolucijo. Mesto je znano po svoji raznoliki populaciji, živahni kulinarični sceni, nakupovalnih središčih in številnih kulturnih znamenitostih, vključno z galerijami, gledališči in glasbenimi prizorišči.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
sharon osbourne županja birmingham ozzy osbourne vdova

Melania o starostni razliki s Trumpom: 'Takoj sem začutila povezanost'

