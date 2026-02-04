Bo Sharon Osbourne županja Birminghama?

Sharon Osbourne , žena pokojnega rokerja Ozzyja Osbourna , je na nedavni podelitvi grammyjev razkrila, da resno razmišlja, da bi kandidirala za županjo Birminghama. Nekdanja glasbena menedžerka in televizijska voditeljica je o svoji nameri, da se poda v politične vode, spregovorila za Billboard , kjer je voditeljici Leili Cobo dejala, da jo je k temu spodbudila morebitna kandidatura človeka, ki je bil obtožen terorizma.

Cobo je 73-letnico pohvalila za njen govor na eni od prireditev, povezanih s podelitvijo grammyjev, Sharon pa ji je nato odgovorila, da bi ji lahko njene retorične sposobnosti prišle prav, če se bo res podala v politiko. Kako daleč je s svojo prijavo kandidature, ni povedala, je pa namignila, da že dlje časa razmišlja o tem.

Kot je pred grammyji poročal GB News, naj bi Osbourne o vstopu v politiko v angleškem mestu resneje začela razmišljati, ko je izvedela, da naj bi se za mandat v mestnem svetu Birminghama potegoval nekdo, ki je bil v preteklosti obtožen terorizma. "To nima nobene povezave z rasizmom. Resno razmišljam o tem, da bi se preselila v Birmingham in se tudi sama prijavila za kandidaturo," je dejala Sharon.