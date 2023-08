Bo skupino The 1975 poljub stal 2,4 milijona evrov?

V pismu je po besedah Mathewa navedeno, da se je skupina pred nastopom pisno zavezala, da se bo držala vseh lokalnih smernic in predpisov. Pevec Matty Healy je to kršil, ko je na odru uporabljal "žaljiv jezik, poškodoval opremo in se vedel nedostojno", zaradi česar je podjetje Future Sound Asia utrpelo finančno izgubo. "Na žalost je bilo zagotovilo prezrto," je Mathew zapisal v izjavi za Associated Press. "Njihova dejanja so imela posledice za lokalne umetnike in mala podjetja, ki so se zanašala na festival za ustvarjalne priložnosti in svoje preživetje."

Mathew je še zapisal, da organizatorji zahtevajo, da The 1975 priznajo svojo odgovornost in plačajo 12,3 milijona ringgitov oz. 2,4 milijona evrov kot odškodnino za nastalo škodo. Dodal je, da bo podjetje Future Sound Asia na sodišču v Angliji sprožilo pravni postopek, če se skupina ne bo odzvala do ponedeljka, teden dni po poslanem pismu.