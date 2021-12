Bo šla hčerka Reese Witherspoon po maminih stopinjah?

22-letna Ava Phillippe je v zadnjem intervjuju dejala, da ni izključuje možnosti, da bi se odločila za igralsko kariero.

"Moji starši so me vedno spodbujali, naj izberem pot, ki je prava zame in me po njej vodita, da se odločim za boljše odločitve, kot bi jih lahko sprejela," je mladenka povedala z E! News, medtem ko je govorila o svojem sodelovanju s podjetjem Pat McGrath Labs in njihovi prihajajoči praznični kampanji.

"Tako sem hvaležna za to. To je velik privilegij, da imaš starše, ki te na tak način podpirajo in si želijo, da postaneš to, kar ti je v resnici namenjeno. Zato poskušam to narediti." Kar zadeva igranje, pa pravi, da to ni povsem izključeno.

"Nisem še čisto prepričana, kam grem," je o smeri študija dejala Ava. "To je tisto, kar poskušam ugotoviti na tej stopnji svojega življenja, kaj je najbolj primerno zame in kaj bo v teh okoliščinah najboljše za druge in s čim lahko najbolj vplivam."

Avi svet filma in igre ni tuj, saj je njena mama Reese Witherspoon zelo uspešna in uveljavljena igralka. Nedavno sta se skupaj udeležili premiere animiranega filma Zapoj 2 (Sing 2), v katerem je Reese posodila glas mami pujski Rositi.