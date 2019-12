Bo Weinstein domnevnim žrtvam plačal več kot 22 milijonov evrov?

Harvey Weinstein in odbor bankrotiranega podjetja Weinstein Company sta dosegla predhodni sporazum z več kot 30 ženskami, ki so hollywoodskega producenta obtožile spolnih zlorab. New York Times poroča, da je dogovor vreden dobrih 22 milijonov evrov, a še čaka na končno odobritev sodišča. Vanj so vključene domnevne žrtve iz ZDA, Kanade, Britanije in Irske.

Po navedbah odvetnikov Harveyju tako ne bo treba priznati krivde ali iz lastnega žepa plačati domnevnim žrtvam, poroča New York Post.Če se dogovor res sklene, bodo žrtvam vsoto izplačale zavarovalnice, ki zastopajo podjetje Weinstein Company. Znesek si bo tako razdelilo 30 žensk.

The Times pa navaja, da bodo s tem končane skoraj vse civilne tožbe zoper producenta in njegovega nekdanjega podjetja, kar pa je razjezilo številne ženske, češ da bo Harvey tako ubežal roki pravice. Pomanjkanje osebne odgovornosti nekdanjega ustvarjalca filmov je razočaralo in razjezilo več žrtev, ena od teh je tudi 50-letna igralka Katherine Kendall, ki naj bi jo Weinstein zlorabil leta 1993. "To mi ni všeč, a ne vem, kako naprej. Ne vem, kaj v resnici lahko naredim," je dejala Kendall.

Osramočenega hollywoodskega producenta je spolnih prestopkov obtožilo več kot 70 žensk, večinoma mladih igralk. Vse navedbe je zanikal in trdil, da je bil vsak spolni odnos sporazumen. Ko so proti njemu vložili obtožbe, ga je podjetje odpustilo in šlo v stečaj, izgnali pa so ga tudi iz Akademije za filmsko umetnost in znanost. Obtožen je bil tudi, da je dve ženski prisilil v oralni spolni odnos. Lucia Evans, direktorica trženja v njegovem podjetju, je dejala, da jo je napadel v pisarni leta 2004, Mimi Haleyi, produkcijska asistentka, pa je trdila, da jo je Weinstein leta 2006 napadel v njenem stanovanju, poroča New York Times.