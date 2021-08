Bob Dylan obtožen domnevnega posilstva 12-letnice

68-letna ženska, poimenovana z začetnicama J. C., je 80-letnega glasbenika Boba Dylana nedavno obtožila posilstva. To naj bi se zgodilo leta 1965, ko je bila gospa stara zgolj 12 let, v tožbi pa je zapisano, da je zvezdnik spolno nasilje pospremil z drogami, alkoholom, fizičnim nasiljem in grožnjami, s katerimi ji je povzročil tako duševne kot tudi fizične posledice. Glasbenik vse obtožbe ostro zanika, žrtev pa v tožbi od njega zahteva odškodnino.

V tujih medijih je odjeknila novica o domnevnem posilstvu, ki naj bi ga glasbenik Bob Dylan zakrivil leta 1965, ko je prebival v hotelu Chelsea v New Yorku. Hudega dejanja ga je obtožila ženska, poimenovana z začetnicama J. C., ki je bila takrat stara zgolj 12 let, v tožbi pa razkrila podrobnosti dogodka oziroma dogodkov, ki so se razvili v šestih tednih, ki jih je preživela z njim.

icon-expand Bob Dylan FOTO: Profimedia

V pravnih dokumentih je sedaj 68-letna ženska dejala, da je glasbenik z njo vzpostavil prijateljsko vez ter se z njo čustveno povezal in jo kasneje izkoristil. Takrat 24-letni Dylan naj bi spolno nasilje podkrepil z drogami, alkoholom, fizičnim nasiljem in grožnjami, te pa naj bi na žrtvi pustile duševne in fizične posledice, s katerimi živi še danes. J. C., ki je tožbo vložila leta 2019, od Dylana želi izterjati odškodnino za "hudo psihološko škodo in čustveno travmo." V času od napada je namreč trpela za depresijo in anksioznostjo, zaradi zdravniške oskrbe pa je v tem času utrpela tudi izgubo premoženja. "Dylan je s tožnico brez njenega dovoljenja večkrat izvajal nezakonita spolna dejanja, vse to pa je storil namenoma. Izkoristil je svoj status glasbenika in si pridobil njeno zaupanje ter nadzor nad njo." Grammyjev nagrajenec ji je v ta namen ponudil tudi alkohol in prepovedane substance ter jo "večkrat spolno zlorabil," so v tožbo še zapisali predstavniki žrtve. Tožba je bila vložena dan pred iztekom roka za vložitev zahtevka po zakonskem predpisu, ki je dovoljeval žrtvam zlorabe iz zvezne države New York, da tožijo domnevne napadalce ne glede na starost trditev. Minuli teden je tako predstavnik pokojnega Jeffreyja Epsteina predpis uporabil za tožbo drugega sina kraljice Elizabete II., princa Andrewa, zaradi domnevne spolne zlorabe. Dylanov zastopnik je vse obtožbe označil za neresnične ter poudaril, da bo glasbenik svojo nedolžnost odločno branil.

icon-expand Bob Dylan FOTO: AP