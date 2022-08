Bob Odenkirk: 'Če me ne bi oživljali, bi v nekaj minutah umrl'

Igralec je pojasnil, da se dogodka le bežno spominja, ve pa, da sta ga njegova soigralca Rhea Seehorn in Patrick Fabian držala za roko in kričala, naj "ostane na Zemlji". Dodal je, da so ga oživljali z defibrilatorjem, nato pa je moral na nujno operacijo, v kateri so mu očistili arterijo.

Zvezdnik je februarja v intervjuju za The New York Times priznal, da je bil zanj srčni zastonj velik šok, a ni bil popolnoma nepričakovan: "Že od leta 2018 sem vedel za strdek, ki se bliža mojemu srcu." Pojasnil je, da je z zdravljenjem odlašal, ker se njegovi zdravniki niso povsem strinjali o tem, kako resno je njegovo stanje. "Razbili so majhne balončke in tisto ploščico, ki je povzročila zastoj," je dejal o operaciji, ki jo je takrat prestal.