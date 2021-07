Bob Odenkirk potrdil, da je doživel srčni napad

Igralec Bob Odenkirk, ki je pred dnevi na snemanju serije Better Call Saul omedlel, se je oglasil svojim oboževalcem. Na družbenem omrežju Twitter je sporočil, da se počuti v redu in potrdil, da je doživel 'manjši srčni napad'. Pred dnevi je sicer novico, da je oče v stabilnem stanju, sporočil tudi igralčev sin Nate.

58-letni igralec Bob Odenkirk je na družbenem omrežju pozdravil svoje oboževalce in jim sporočil, da se bočuti boljše. Zahvalil se je vsem, ki jih je skrbelo zanj in obljubil, da se bo kmalu vrnil. Pred dnevi je dobitnik nagrade emmy med snemanjem zadnje sezone serije Better Call Saul, omedlel, iz prizorišča snemanja serije v Novi Mehiki pa so ga prepeljali v eno izmed losangeleških bolnišnic.

icon-expand Bob Odenkirk FOTO: Profimedia

"Živjo, Bob tukaj. Hvala moji družini in prijateljem, ki so bili v tem tednu z menoj. Hvala tudi vsem, ki ste bili zaskrbljeni zame in mi izkazali veliko ljubezni in podpore. To mi zelo veliko pomeni," je zapisal Odenkirk. Igralec je v sledeči objavi potrdil srčni napad in se zahvalil zdravniškemu osebju: "Z mano bo vse v redu, zahvaljujoč Rosi Estrada in ostalim zdravnikom, ki so odpravili blokado brez operacije. Potreboval bom nekaj časa za regeneracijo, vendar se bom kmalu vrnil."

Na novico, da je Odenkirk v bolnišnici, so se odzvali številni zvezdniki, ki so mu zaželeli čimprejšnje okrevanje. Novice o Odenkirkovem stanju je najprej delil njegov sin Nate, pozneje pa še komik David Cross, ki je v objavi na Twitterju zapisal: "Pravkar sem govoril z Bobom, ki se dobro počuti in se že šali. Tako on kot njegova družina so presenečeni nad izkazano skrbjo in ljubeznijo zanj. Kmalu se bo oglasil tudi Bob, ki mu gre res dobro!"