Bob Odenkirk se je po srčnem napadu vrnil na snemanje

Zvezdnik serije Kriva pota Bob Odenkirk je na družbenem omrežju sporočil veselo novico. Po nekaj zdravstvenih težavah je lahko ponovno odšel nazaj v službo, na snemanje serije Better Call Saul . Na Twitterju je svojim oboževalcem napisal: "Nazaj v službi na snemanju Better Call Saul. Tako sem vesel, da sem tukaj in živim to posebno življenje obkroženo s tako dobrimi ljudmi." Ob zapisu je še dodal, da je ženska na deljeni fotografiji Cheri Montesanto , njegova vizažistka. "Poskrbi, da nisem grd na snemanju," se je pošalil.

58-letni igralec je julija na snemanju nadaljevanja serije Kriva pota omedlel. Prvo pomoč so mu nudili člani ekipe, nato pa so ga odpeljali v losangeleško bolnišnico na zdravljenje. Že nekaj dni kasneje se je igralec oglasil na Twitterju, kjer je sporočil, da se počuti v redu, in potrdil, da je doživel manjši srčni napad. "Živijo, Bob tukaj. Hvala moji družini in prijateljem, ki so bili v tem tednu z menoj. Hvala tudi vsem, ki ste bili zaskrbljeni zame in ste mi izkazali veliko ljubezni in podpore. To mi zelo veliko pomeni," je zapisal Odenkirk in se zahvalil zdravniškemu osebju, ki so dobro poskrbeli zanj. "Potreboval bom nekaj časa za regeneracijo, vendar se bom kmalu vrnil," je zaključil, njegove besede pa so se izkazale za resnične, saj se je že slabe tri mesece po napadu vrnil na delo.