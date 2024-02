Bobbie Jean Carter umrla zaradi zastrupitve s kombinacijo drog

"Rabila bom nekaj časa, da se sprijaznim s kruto realnostjo, da se to dogaja že tretjič," je dejala in ob tem omenila še smrt sina Aarona, ki je umrl leta 2022 zaradi utopitve, in hčere Leslie Carter , ki je leta 2012 prav tako umrla zaradi prevelikega odmerka drog. "Ko bom lahko trezno razmišljala, bom podala podrobnejšo izjavo, do takrat pa prosim za mir, da bom lahko v zasebnosti žalovala," je zaprosila Jane in dodala še: "Ne glede na to, kako globoko starš občuti smrt otroka, je trpljenje mlajšega otroka, ki ostane brez starša, veliko huje." Ob tem je zaprosila za molitve za njeno vnukinjo Bello , ki je z materino smrtjo ostala brez obeh staršev.

Mrliški oglednik je le nekaj dni po Bobbiejeni smrti za Page Six potrdil, da so jo neodzivno našli v kopalnici na njenem domu, kar je bil podoben prizor kot po smrti njenega mlajšega brata Aarona. 41-letnico so prepeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so jo razglasili za mrtvo.

Bobbie Jean je bila na pogojnem izpustu, saj so jo junija 2023 aretirali zaradi kraje, pri njej pa so našli tudi prepovedano drogo fentanil. Kot so v izjavi povedali policisti, so njeni sostanovalci vztrajali, da od izpustitve iz zapora ni zlorabljala drog.