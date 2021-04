Bobby Brown za smrt Whitney Houston in hčere Bobbi krivi nekdanjega zeta

Ameriški zvezdnik je pred kratkim spregovoril o tragedijah, ki jih je preživel v preteklosti. Soočiti se je namreč moral z izgubo sina, hčere ter nekdanje soproge. Za smrt slednjih še vedno krivi Nicka Gordona, ki je zaradi prevelikega odmerka heroina umrl v lanskem letu.

Bobby Brownje dejal, da je za smrt Whitney Houstonin njune hčere Bobbi Kristine Brownkriv Nick Gordon. 52-letnik je med nedavnim pogovorom v enem od ameriških šovov dejal, da ju je oskrboval z nedovoljenimi substancami. Obe sta umrli podobne smrti v kadi, polni vode, Whitney leta 2012, Bobbi pa tri leta kasneje. Ob obeh se je v času tragičnega dogodka nahajal tudi Gordon, ki je zaradi prevelikega odmerka heroina umrl leta 2020.

icon-expand Bobby Brown je trezen skoraj dve desetletji. FOTO: Profimedia

Dejal je, da je Gordon njegovo hčer pred usodnim trenutkom tudi omamil. V času incidenta je imela v krvi sledi narkotikov in zdravil na recept, ko se je utopila v banji, je prišlo do poškodbe možganov, zato je bila pred uradno smrtjo kar šest mesecev v komi. "On je bil edini prisoten v obeh primerih–pri nekdanji soprogi ter pri hčeri in obe sta umrli na enak način," je dejal Brown.

icon-expand Bobbi Kristina Brown in Nick Gordon sta bila par. FOTO: Profimedia

Povedal je tudi, da je bila njegova takrat 22-letna hči Bobbi v nasilnem razmerju in se je borila z odvisnostjo od drog, saj jo je smrt mame močno prizadela. To je izkoristil Gordon, ki naj bi dekle nekaj dni pred smrtjo tudi brcnil, pri čemer je izgubila nekaj zob.

Bobby Brown je v oddaji spregovoril tudi o sinu Bobbyju Brownu mlajšemu, ki je umrl lani novembra, ko je bil star 28 let. Tudi on se je poslovil zaradi predoziranja z alkoholom in kokainom."Pri njem je bila situacija drugačna. Ni bil zasvojen, z drogo je rad eksperimentiral, ni bil tak kot jaz," je bil iskren pevec, ki je trezen že 19 let. Poudaril je, da se zaveda, da je tudi njegova odvisnost vplivala na kasnejši potek dogodkov ter da je s svojimi dejanji pripomogel k smrti svojih otrok. V zakonu z Whitney sta oba posegala po alkoholu in nedovoljenih substancah, kar je vplivalo na njun odnos ter vodilo v verbalno zlorabo.

icon-expand Bobby Brown in Whitney Houston. FOTO: AP

Mediji so ga dalj časa obtoževali, da je on tisti, ki je Whitney predstavil droge in jo pahnil v pekel odvisnosti. V resnici jo je na kriva pota speljal njen brat Michael, Brown pa je pevko prvič videl uporabljati kokain na njun poročni dan. "Nočem nikogar obtoževati, to sva kasneje počela skupaj. Težko sva to ustavila in preprečila," je še dejal.