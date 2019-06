Bobnar Gunsov se je zabodel z nožem

Po klicu na pomoč na cifro 911 so z doma Stevena Adlerja sporočili, da se je nekdo zabodel, zato so na prizorišče poslali reševalce in policijo. Ti so odkrili, da se je Adler poškodoval tako, da se je zabodel v trebuh.

Kot poročajo viri pri portalu TMZ so ga odpeljali v lokalno bolnišnico, glasbenik ni v življenjski nevarnosti, hkrati pa ni bil v ta incident vpleten nihče drug razen njega.

Adler se je zasedbi Guns N' Rosespridružil leta 1985 zaradi velikih težav z drogami pa so ga iz benda nagnali leta 1990. Leta 2012 so ga z skupino sprejeli v Dvorano slavnih rokenrola.

Glasbenik je nato nastopil na kar nekaj resničnostnih šovih na temo zasvojenosti, in sicer v drugi in peti sezoni šovaCelebrity Rehab with Dr. Drewter tudi v šovu Sober House.