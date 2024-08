Bobnar Imagine Dragons po več kot 10 letih zapušča skupino

OGLAS

Zdaj je uradno. Po nekaj mesecih, odkar si je vzel premor in začasno zapustil skupino Imagine Dragons, se je Daniel Platzman zdaj odločil, da se povsem poslovi od svojih glasbenih kolegov. Sporočilo, da je njegov izstop iz skupine zdaj dokončen, je bobnar objavil na svojem Instagramu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Po več kot desetletju dolgem in neverjetnem potovanju bom zapustil čudovito skupino Imagine Dragons. Želel sem deliti svojo najglobljo hvaležnost vam, oboževalcem, za vašo neomajno podporo in delitev veselja do glasbe z menoj. Povezava z vsemi vami je bila resnično vrhunec tega poglavja," je zapisal ob fotografiji z enega od koncertov.

Daniel Platzman po več kot 10 letih zapušča skupino Imagine Dragons. FOTO: Profimedia icon-expand

Obenem je sporočil, da se bo zdaj posvetil novim izzivom in svoji drugi veliki ljubezni oziroma največji strasti. "Navdušen sem, da bom lahko kmalu delil več o projektih, na katerih sem trdo delal zadnjih nekaj mesecev in so osredotočeni na mojo največjo strast: filmsko glasbo in komponiranje. Obljubim, da boste za to izvedeli prvi," je še zapisal 37-letnik, ki je v skupini vse od leta 2011 sodeloval s frontmanom Danom Reynoldsom, kitaristom Waynom Sermonom in basistom Benom McKeejem.