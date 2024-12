Bobnar skupine Tokio Hotel za las ušel tragediji na nemškem božičnem sejmu

Tragedija, ki je v petek pretresla Nemčijo, še vedno odmeva v svetu. Vedno nove in nove informacije razkrivajo številne žrtve napada 50-letnika, ki je z avtom zapeljal na božični sejem v Magdeburgu in brez usmiljena nekaj obiskovalcev povozil celo do smrti. Med žrtvami napada bi se kmalu lahko znašel tudi eden od članov skupine Tokio Hotel .

Gustav Schäfer je dan po grozljivem dogodku na družbenih omrežjih razkril, da je le nekaj ur pred napadom tudi sam obiskal božični sejem in da ni veliko manjkalo, da bi bil tudi sam med žrtvami. "Počutim se otopelo. Le nekaj trenutkov me je ločilo od dogodka, ki je za marsikoga spremenil vse," je bobnar skupine zapisal na Instagramu in izrekel sožalje vsem žrtvam ter se zahvalil policiji in reševalcem, ki so na dogodku pomagali reševati preživele.