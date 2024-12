Bobnar skupine U2 ima diskalkulijo: Ne morem preštevati ali seštevati

"Vedno sem vedel, da je nekaj narobe z načinom, na katerega se lotevam števil. Števila mi predstavljajo izziv, nedavno pa sem odkril, da imam diskalkulijo, ki je nekakšna oblika disleksije, zato ne morem preštevati ali seštevati. Teži me, saj skušam šteti takte, moral pa sem najti nek svoj način, na katerega to počnem, saj je zame to tako, kot bi plezal na Everest," je dejal 63-letni bobnar.

Bobnar se je zaradi poškodbe in okrevanja po operaciji moral umakniti in ni sodeloval pri zgodovinskem gostovanju skupine v Las Vegasu, kitarist The Edge pa je minuli mesec v intervjuju o njegovi vrnitvi dejal:"U2 zagotovo morajo biti z Larryjem. Čudovito je, da se je vrnil in je že z nami v studiu. Počuti se dobro, ne napreza se, a je nazaj za bobni in snema z nami, kar bomo počeli še do konca leta."

Mullen je pred tem sporočil, da ima obrabljene sklepe, ki so posledica dolgoletnega bobnanja, v času pandemije pa je le uspel priti do zdravnika. Kot je dejal pred časom, so njegova kolena, komolca in vrat utrpeli poškodbe, ki so posledica delovnih obremenitev, zato si je vzel nekaj časa zase in se posvetil zdravstvenim težavam.