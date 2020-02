Bode in Morgan Miller delila zgodbo o rojstvu njunih dvojčkov

V seriji Instagram zgodb je Morgan , soproga ameriškega smučarskega zvezdnika Bodeja Millerja , objavila pogovor z možem o rojstvu njunih dvojčkov, Asherja in Aksela , ki sta se rodila lani novembra .

Bode je tako v pogovoru razložil, da ravno v času, ko so se začeli ženini popadki stopnjevati, so njuni otroci odšli v šolo. Ker sta se odločila za porod doma, je Bode poklical svojo mater, ki je tudi porodna babica ter začel pripravljati kad z vodo. Morgan je rodila že trikrat, tako je tokrat porod potekal zelo hitro. Sicer je nosečnica želela porod z epiduralno analgezijo, toda zaradi hitrosti popadkov je bilo za to prepozno – prepozno pa je bilo tudi za porod v kadi, tako je soproga smučarja rodila kar kleče ob postelji.

Bode je ženi pomagal pri dihanju in še preden je lahko babica zagrabila porodne pripomočke, se je prvi deček že rodil, še vedno delno ovit v amnijsko vrečko, ki je počila ob rojstvu. Ko se je rodil prvi otrok, sta ponosna starša upala, da bo pred prihodom drugega vsaj malo premora, toda tudi drugemu dečku se je očitno zelo mudilo: "Drugi se je rodil v enem pritisku," je navdušeno razložil zvezdnik: "Bilo je neverjetno. Tako dobrega scenarija ne more napisati nihče."