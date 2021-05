Bode Miller se bo jeseni razveselil že osmega otroka

Nekdanji smučar je potrdil veselo novico, z ženo Morgan namreč pričakujeta šestega skupnega otroka. Športnik ima iz prejšnjih dveh zvez 13-letno hčer in 8-letnega sina, sedaj pa bo očka postal že osmič.

Bode Miller je za ameriške medije dejal, da sta s soprogo Morgan vedela, da je v njunih srcih prostor za še več ljubezni, in se tako odločila za šestega otroka. Smučar in soproga, ki sta se poročila leta 2012, sta starša 6-letnega Nasha, 2-letnega Eastona, 18-mesečnih dvojčkovAsherja inAksla, njuna hčiEmelinepa je pri 19 mesecih umrla po nesreči v bazenu. Miller ima iz prejšnjih dveh zvez še hčer Dace, ki je stara 13 let, ter 8-letnegaNata. "Končno sva pri zadnji nosečnosti,"je povedal športnik, ki je razkril, da njegova soproga novembrski porod že načrtuje, saj si želi roditi v njihovem družinskem domovanju.

"Po tem, ko sva izgubila Emmy, sva čutila, da bi si želela še ene deklice. Saj veste, otroka težko kaj nadomesti. Vsi najini otroci so tako edinstveni, potem pa sva se razveselila enojajčnih dvojčkov in sva bila res presenečena, takrat sva mislila, da je to zadnji tovrstni podvig,"je dejal za revijo People. Tri leta po tragični nesreči, ki se je zgodila 9. junija 2018, se še vedno borita z bolečino in spomini ob izgubi."To je nekaj, čemur ne moreš nikoli ubežati,"se spominja Morgan, ki je z Emeline na usodni dan obiskala prijatelje, nato pa je med pitjem čaja ugotovila, da deklice ni nikjer. Ta se je medtem skozi odprta vrata dvorišča prikradla v plitvi del zunanjega bazena. Kljub pomoči zdravstvenega osebja je deklica v bolnišnici umrla naslednji dan.

Par se sedaj veseli zaradi prihoda novega otroka, oba pa se strinjata, da ni pomembno, katerega spola bo. "Verjetno sem sam še bolj neodločen od žene,"je bil iskren olimpijec. Pravi, da so odzivi okolice ob veseli novici različni, čeprav se na začetku srečujeta s presenečenimi obrazi in številnimi vprašanji, pa njuni bližnji z njima delijo srečo in občutke pričakovanja.

V spomin na Emmy sta Millerjeva pričela z opozarjanjem na nevarnosti, ki jih prinašajo poletni meseci:"Med pandemijo so znova porasle številke utopitev otrok. Utopitev je tudi najpogostejši vzrok smrti otrok, mlajših od petih let. To je nekaj, kar je mogoče popolnoma preprečiti,"se strinjata zakonca.