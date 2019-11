Bode Miller se je razveselil dvojčkov

"Dvojčka! Identična dvojčka! Ne bi mogel biti bolj navdušen nad razširitvijo naše čudovite družine, ki sva jo ustvarila z ženo. Sanje so se mi uresničile," je nekdanji športnik zapisal ob fotografiji svojih otrok.

Alpski smučar in igralka odbojke na mivki sta nosečnost razkrila na družbenih omrežjih konec avgusta. Morgan je imela ob tem mešane občutke in priznala, da je to najbolj zmedeno doživetje njenega življenja: "Sedaj lahko z veseljem in navdušenjem povem, da pričakujeva enojajčna dvojčka. Od dne, ko sem spoznala moža, je vedno govoril, da si želi imeti otroka, rojena na isti dan. Upamo, da bosta rojena 11. novembra. Že od začetka smo vedeli, da ima Emmy prste vmes pri takšnem čudežu."