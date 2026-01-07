Naslovnica
Bodo družini princa Harryja vendarle povrnili policijsko varovanje?

London, 07. 01. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Princ Harry

Princ Harry bi se lahko po dolgi pravni bitki že kmalu znova srečal s kraljevo družino. 41-letnik bi lahko ponovno dobil policijsko varovanje, pravico do katerega je pred leti, ko sta se z ženo odpovedala vlogama v kraljevi družini, izgubil. Mlajši sin britanskega kralja se je na sodišču nazadnje pojavil maja, kjer je njegov odvetnik trdil, da je bilo prinčevo življenje ogroženo.

Princ Harry je prvotno pravno bitko zoper Ravec, Kraljevi in VIP izvršni komite, izgubil, saj je ta presodil, da 41-letni kraljev mlajši sin ni več upravičen do policijskega varovanja, saj je odstopil od vloge, ki jo je imel kot član kraljeve družine in se z družino preselil v ZDA. Po odločitvi naj bi bil princ zelo užaloščen in jezen na družino, ki naj bi po njegovem mnenju vplivala na odločitev komiteja.

Bo princu Harryju vendarle uspelo in bo njegova družina znova upravičena do policijskega varovanja?
Bo princu Harryju vendarle uspelo in bo njegova družina znova upravičena do policijskega varovanja?
FOTO: Profimedia

Septembra je vojvoda Sussekški pisal britanski notranji ministrici Shabani Mahmood in jo opozoril na izkušnjo, da je zalezovalec skorajda uspel priti do njega, ko je bil zadnjič v Londonu, je poročal The Independent. Prinčev zalezovalec mu je grozil tudi preko spleta in septembra prešel varovano mejo, ki so jo vzpostavili njegovi varnostniki, ko je 41-letnik obiskal dobrodelno organizacijo za otroke WellChild.

Preberi še Se princ Harry z družino vrača v domovino?

Incident se je zgodil, ko so Harryju za en dan odobrili policijsko varovanje, ki so mu ga pred tem ukinili. Zalezovalec se mu je ponovno približal dva dni pozneje, a ga je prinčeva zasebna ekipa varnostnikov uspešno odstranila s prizorišča zasebne fakultete, ki jo je obiskal.

Preberi še Utrujeni princ Harry priznal, da so se uresničili njegovi najhujši strahovi

Ti dogodki so bili dovolj, da je Ravec pripravljen ponovno preučiti okoliščine, ali Harry potrebuje policijsko varovanje in ali naj mu vrnejo pravico do njega, ker je zanj in za njegovo družino preveč nevarno, da v danih okoliščinah obiščejo domovino, na kar vojvoda opozarja že več let. Zakonca sta se v ZDA preselila januarja 2020 in zdaj s svojima dvema otrokoma prebivata v Kaliforniji.

princ harry policijsko varovanje družina pravica

K-pop: Več kot le glasbena zvrst

