Bodo družini princa Harryja vendarle povrnili policijsko varovanje?

Princ Harry je prvotno pravno bitko zoper Ravec, Kraljevi in VIP izvršni komite, izgubil, saj je ta presodil, da 41-letni kraljev mlajši sin ni več upravičen do policijskega varovanja, saj je odstopil od vloge, ki jo je imel kot član kraljeve družine in se z družino preselil v ZDA. Po odločitvi naj bi bil princ zelo užaloščen in jezen na družino, ki naj bi po njegovem mnenju vplivala na odločitev komiteja.

Bo princu Harryju vendarle uspelo in bo njegova družina znova upravičena do policijskega varovanja? FOTO: Profimedia

Septembra je vojvoda Sussekški pisal britanski notranji ministrici Shabani Mahmood in jo opozoril na izkušnjo, da je zalezovalec skorajda uspel priti do njega, ko je bil zadnjič v Londonu, je poročal The Independent. Prinčev zalezovalec mu je grozil tudi preko spleta in septembra prešel varovano mejo, ki so jo vzpostavili njegovi varnostniki, ko je 41-letnik obiskal dobrodelno organizacijo za otroke WellChild.

Incident se je zgodil, ko so Harryju za en dan odobrili policijsko varovanje, ki so mu ga pred tem ukinili. Zalezovalec se mu je ponovno približal dva dni pozneje, a ga je prinčeva zasebna ekipa varnostnikov uspešno odstranila s prizorišča zasebne fakultete, ki jo je obiskal.