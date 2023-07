Stavka hollywoodskih igralcev in scenaristov se nadaljuje in vpliva na vedno več filmskih in televizijskih projektov. Igralski sindikat, filmski studii in ponudniki pretočnih vsebin se namreč že več tednov pogajajo predvsem o vlogi umetne inteligence, ki prevzema vedno večjo vlogo. Igralci, med njimi zdaj tudi Brad Pitt, in scenaristi se bojijo, da bi zaradi nje lahko kmalu ostali brez levjega deleža dela, še posebej pa zaslužka.