Bodo po Severini posneli serijo?

Pevka se je tako ponovno znašla sredi najhujše nočne more, a vztraja in nadaljuje tudi z nastopanjem. Na odru se ji pogosto utrnejo solze in ji občinstvo pomaga dokončati besedilo pesmi.

Tudi na zadnjem nastopu v Reki je bilo zelo čustveno, še posebej med pesmijo Rodjeno moje, ko so pevko oblile solze in je občinstvu rekla, da je njeno življenje tako pestro, da bi bilo dober material za predstavo. Po nastopu jo je televizijski voditelj Tarik Filipović gostil v svoji oddaji in vprašal, če je kdaj premišljevala o tem, da bi o njenem burnem življenju posneli predstavo ali film. "Tarik! Predstava ne more biti neprestano ista, ker se mi vedno dogajajo nove stvari in je material svež. Mogoče kakšna serija, ampak definitivno v več sezonah, ki bodo trajale do ... Hm, ne vem, katera serija ima največ sezon? Santa Barbara," se je pošalila Severina.

Tisto, kar jo v najtežjih trenutkih rešuje, pa je prav humor, je razkrila pevka v isti sapi. "Humor je nujno potreben! Zahvaljujoč njemu, nam je uspelo prebroditi vse težave do zdaj. Doma smo zelo duhoviti." Hrvaška ikona se zna seveda pošaliti tudi na svoj račun, nazadnje si jo je privoščil njen glasbeni kolega in dober prijatelj Petar Grašo. "Rekel mi je, da sem videti, kot bi bi se namakala v cvrtniku ... Ja, rada se pošaliva sem in tja," je v šaljivem tonu zaključila Severina.