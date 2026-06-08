Tuja scena
Bodo počitnice na Hrvaškem cenejše?
Bodo na Hrvaškem letos nekoliko spustili cene turističnih storitev, da bi naša južna soseda ostala konkurenčna drugim destinacijam v sredozemlju? Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina je pozval vse ponudnike, naj cene spustijo za deset do dvajset odstotkov. Novinarji v Rovinju pa so sami preverili, kako so se odzvali. In kakšni so bili odgovori?
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