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Tuja scena

Bodo počitnice na Hrvaškem cenejše?

Zagreb, 08. 06. 2026 20.06 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Janez Usenik
Ležalniki v Baški

Bodo na Hrvaškem letos nekoliko spustili cene turističnih storitev, da bi naša južna soseda ostala konkurenčna drugim destinacijam v sredozemlju? Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina je pozval vse ponudnike, naj cene spustijo za deset do dvajset odstotkov. Novinarji v Rovinju pa so sami preverili, kako so se odzvali. In kakšni so bili odgovori?

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