Bodo počitnice na Hrvaškem cenejše?

Bodo na Hrvaškem letos nekoliko spustili cene turističnih storitev, da bi naša južna soseda ostala konkurenčna drugim destinacijam v sredozemlju? Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina je pozval vse ponudnike, naj cene spustijo za deset do dvajset odstotkov. Novinarji v Rovinju pa so sami preverili, kako so se odzvali. In kakšni so bili odgovori?