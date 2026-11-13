Bodo Russella Branda preselili v zloglasno 'vilo pošasti'?

Britanski pravosodni sistem se pripravlja na morebitno premestitev nekdanjega komika in igralca Russella Branda v eno izmed najbolj strogo varovanih kazenskih ustanov v državi. Po poročanju britanskega časnika The Sun bi bil komik lahko v prihodnjih dneh ali tednih premeščen iz londonskega zapora Wandsworth v visoko varovani zapor HMP Wakefield v Angliji.

Russell Brand je obsojen na 10 let in šest mesecev zapora. FOTO: Profimedia

Pristojni uradniki trenutno izvajajo poglobljeno oceno varnostnih tveganj, ki bo služila kot osnova za končno odločitev o njegovi nadaljnji namestitvi. Brand se trenutno nahaja v ustanovi kategorije B, medtem ko HMP Wakefield spada v najvišjo kategorijo A, ki je namenjena posameznikom, katerih pobeg bi predstavljal največjo nevarnost za javnost, ali pa tistim, ki potrebujejo specifične pogoje nadzora in varovanja znotraj zaporniškega sistema.

Premestitev v HMP Wakefield po poročanju tujih medijev predstavlja svojevrsten paradoks, saj gre za izjemno nevarno okolje, ki pa bi hkrati lahko ponudilo višjo stopnjo institucionalne zaščite. Neimenovani vir je za The Sun pojasnil, da bi bilo bivanje v tej ustanovi za Branda izjemno zahtevno, vendar bi bil zaradi večjega števila zaposlenih, bolje usposobljenih pravosodnih policistov in dodatnih virov tam dejansko bolj varen. Osebje zapora njegov prihod že pričakuje, a postopek zahteva izpolnitev še nekaj predpogojev. "Če bo do premestitve prišlo, mu bo izjemno težko. Tam se nahajajo nekateri zelo nevarni morilci in spolni prestopniki, Branda pa bodo morali na začetku držati stran od njih," je dejal vir in dodal, da bo sprva verjetno nameščen v samico.

Ko bo obdobje začetne izolacije v samici zaključeno, se bo moral soočiti z realnostjo bivanja na rednem zaporniškem oddelku, kjer pa mu grozi specifična nevarnost. Zaradi njegovega statusa javne osebnosti in precejšnjega finančnega premoženja obstaja velika verjetnost, da bo postal tarča izsiljevanja s strani drugih obsojencev. Kot je za britanske medije pojasnil vir blizu zaporniškega sistema, ga bodo sojetniki skoraj zagotovo napadali ali ustrahovali z namenom, da bi od njega iztržili denar v zameno za zaščito znotraj zaporniških zidov. Tovrstna dinamika je v visoko varovanih ustanovah pogosta, kadar gre za premožne posameznike, kar bo od uprave zapora zahtevalo stalen in poostren nadzor nad njegovim bivanjem.

Zapor HMP Wakefield ima v britanski javnosti in medijih izjemno mračen sloves, zaradi katerega se ga je prijel vzdevek 'vila pošasti'. Ta naziv izhaja iz dejstva, da so v njem zaprti nekateri najhujši kriminalci v državi, pa tudi zaradi več odmevnih umorov, ki so se zgodili znotraj njegovih zidov. V preteklem letu so tam ubili Iana Watkinsa, obsojenega pedofila, medtem ko je bil leta 2025 v istem zaporu ubit tudi Kyle Bevan, ki je prestajal kazen zaradi umora otroka. Poleg omenjenih primerov so v tej ustanovi svojo kazen prestajali tudi drugi zloglasni zločinci, med njimi serijski morilec Levi Bellfield, kar dodatno potrjuje stopnjo nevarnosti, ki vlada v tem specifičnem zaporniškem okolju.

Komik čaka na pomembno odločitev o premistivi. FOTO: Profimedia

Razprava o premestitvi sledi nedavni sodni odločitvi, s katero je bil 51-letnik spoznan za krivega hudih kaznivih dejanj. Sodišče ga je v petek obsodilo zaradi posilstva in treh spolnih napadov, za kar mu je bila izrečena zaporna kazen v trajanju desetih let in šestih mesecev. Zvezdnik je v priporu že od 5. novembra, a je sam ves čas sojenja vse obtožbe na svoj račun odločno zanikal.