Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Bodo Russella Branda preselili v zloglasno 'vilo pošasti'?

London, 13. 11. 2026 12.05 pred 1 uro 3 min branja 8

Avtor:
K.A.
Russell Brand

Russell Brand po nedavni obsodbi, da mora zaradi posilstva in treh spolnih napadov v zaporu preživeti 10 let in šest mesecev, čaka na še eno odločitev pravosodnih organov. Trenutno je v zaporu Wandsworth v Londonu, a po poročanju tujih medijev se oblasti resno pogovarjajo o možnosti njegove premestitve v visoko varovano ustanovo HMP Wakefield.

Britanski pravosodni sistem se pripravlja na morebitno premestitev nekdanjega komika in igralca Russella Branda v eno izmed najbolj strogo varovanih kazenskih ustanov v državi. Po poročanju britanskega časnika The Sun bi bil komik lahko v prihodnjih dneh ali tednih premeščen iz londonskega zapora Wandsworth v visoko varovani zapor HMP Wakefield v Angliji.

Russell Brand je obsojen na 10 let in šest mesecev zapora.
Russell Brand je obsojen na 10 let in šest mesecev zapora.
FOTO: Profimedia

Pristojni uradniki trenutno izvajajo poglobljeno oceno varnostnih tveganj, ki bo služila kot osnova za končno odločitev o njegovi nadaljnji namestitvi. Brand se trenutno nahaja v ustanovi kategorije B, medtem ko HMP Wakefield spada v najvišjo kategorijo A, ki je namenjena posameznikom, katerih pobeg bi predstavljal največjo nevarnost za javnost, ali pa tistim, ki potrebujejo specifične pogoje nadzora in varovanja znotraj zaporniškega sistema.

Preberi še Russellu Brandu deset let in pol zaporne kazni zaradi posilstva in napadov

Premestitev v HMP Wakefield po poročanju tujih medijev predstavlja svojevrsten paradoks, saj gre za izjemno nevarno okolje, ki pa bi hkrati lahko ponudilo višjo stopnjo institucionalne zaščite. Neimenovani vir je za The Sun pojasnil, da bi bilo bivanje v tej ustanovi za Branda izjemno zahtevno, vendar bi bil zaradi večjega števila zaposlenih, bolje usposobljenih pravosodnih policistov in dodatnih virov tam dejansko bolj varen. Osebje zapora njegov prihod že pričakuje, a postopek zahteva izpolnitev še nekaj predpogojev. "Če bo do premestitve prišlo, mu bo izjemno težko. Tam se nahajajo nekateri zelo nevarni morilci in spolni prestopniki, Branda pa bodo morali na začetku držati stran od njih," je dejal vir in dodal, da bo sprva verjetno nameščen v samico.

Preberi še 'Russell Brand v zaporu ne bo preživel'

Ko bo obdobje začetne izolacije v samici zaključeno, se bo moral soočiti z realnostjo bivanja na rednem zaporniškem oddelku, kjer pa mu grozi specifična nevarnost. Zaradi njegovega statusa javne osebnosti in precejšnjega finančnega premoženja obstaja velika verjetnost, da bo postal tarča izsiljevanja s strani drugih obsojencev. Kot je za britanske medije pojasnil vir blizu zaporniškega sistema, ga bodo sojetniki skoraj zagotovo napadali ali ustrahovali z namenom, da bi od njega iztržili denar v zameno za zaščito znotraj zaporniških zidov. Tovrstna dinamika je v visoko varovanih ustanovah pogosta, kadar gre za premožne posameznike, kar bo od uprave zapora zahtevalo stalen in poostren nadzor nad njegovim bivanjem.

Preberi še Russell Brand spoznan za krivega posilstva in treh spolnih napadov

Zapor HMP Wakefield ima v britanski javnosti in medijih izjemno mračen sloves, zaradi katerega se ga je prijel vzdevek 'vila pošasti'. Ta naziv izhaja iz dejstva, da so v njem zaprti nekateri najhujši kriminalci v državi, pa tudi zaradi več odmevnih umorov, ki so se zgodili znotraj njegovih zidov. V preteklem letu so tam ubili Iana Watkinsa, obsojenega pedofila, medtem ko je bil leta 2025 v istem zaporu ubit tudi Kyle Bevan, ki je prestajal kazen zaradi umora otroka. Poleg omenjenih primerov so v tej ustanovi svojo kazen prestajali tudi drugi zloglasni zločinci, med njimi serijski morilec Levi Bellfield, kar dodatno potrjuje stopnjo nevarnosti, ki vlada v tem specifičnem zaporniškem okolju.

Komik čaka na pomembno odločitev o premistivi.
Komik čaka na pomembno odločitev o premistivi.
FOTO: Profimedia

Razprava o premestitvi sledi nedavni sodni odločitvi, s katero je bil 51-letnik spoznan za krivega hudih kaznivih dejanj. Sodišče ga je v petek obsodilo zaradi posilstva in treh spolnih napadov, za kar mu je bila izrečena zaporna kazen v trajanju desetih let in šestih mesecev. Zvezdnik je v priporu že od 5. novembra, a je sam ves čas sojenja vse obtožbe na svoj račun odločno zanikal.

Preberi še O Russllu Brandu pred 20 leti svarila že pop zvezdnica Dannii Minogue

Kljub pravnomočni obsodbi v omenjenih primerih pa se njegove pravne težave morda še niso zaključile. V javnost so namreč prišle informacije, da ga je v vmesnem času spolno neprimernega vedenja obtožilo še šest drugih žensk, kar bi lahko vodilo v nadaljnje preiskave in morebitne nove sodne postopke.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Russell Brand zapor Wakefield premestitev zaporna kazen spolni napad Wandsworth

Dua Lipa ena od osrednjih nastopajočih na Coachelli 2027

24ur.com 'Russell Brand v zaporu ne bo preživel'
24ur.com Russellu Brandu deset let in pol zaporne kazni zaradi posilstva in napadov
24ur.com Russell Brand spoznan za krivega posilstva in treh spolnih napadov
24ur.com Elon Musk v bran Russllu Brandu: To je faza sežiganja čarovnic
24ur.com Russell Brand se že sooča s posledicami obtožb spolnih zlorab
24ur.com Russell Brand znova zanikal obtožbe spolnega napada
24ur.com Russell Brand zanika obtožbe o posilstvu in spolnem napadu
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Esprit
13. 11. 2026 13.16
čE je bil na podlagi tega, da so nekatere ženske izjavile, da se je nekaj zgodilo,brez posebnih dokazov, in da je bil spolni napad že označen, ko je žensko prijel le za rit...uff...koliko moških bi potem moralo biti v zaporu, moška populacija bi postala zelo majhna. OSebno ne vem, kaj ta človek res počel....in verjetno tega nikoli ne bomo vedeli, jasno pa je, da je bil izjemen kritik mainstream politike in medijev.....kar je verjetno precej zgovorno....kako je to mogoče...da je bil človek tako hitro zaprt. Zagotovo pa postavlja glavno vprašanje, zakaj veliko solastnikov medijev, politikov, mega managerjev...ni zaprtih zaradi Epstein datotek, kjer je ogromno dokazov in bizarnih dejstev na največji možni ravnI. Kje so upilogi? Koliko mainstream politikov,...( znanih, na svojih položajih še danes), managerjev, profesorjev...bi morali biti zaprti? Kako to, da mainstream medije to niti malo ne zanima, zanima jih 10 x bolj Russell Brand, kar spet govori svojo zgovorno zgodbo.
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
13. 11. 2026 13.05
Pa vse kocine na glavi in na obrazu mu je potrebno obriti, da bo izgledal še bolj grd, kot je.
Odgovori
+0
2 2
ApoloniaApo
13. 11. 2026 12.47
Ga ne zagovarjam,da ne bo pomote samo zanima me kdaj bodo privedli pred sodnike od Epstina?Pa razni emigranti,ki gredo brez kazni....
Odgovori
+5
7 2
Antifriz
13. 11. 2026 13.11
???
Odgovori
-1
0 1
tech
13. 11. 2026 12.43
Koliko besed napisanih o tem psihiču. Ni škoda elektrike?
Odgovori
+0
4 4
Razumnež
13. 11. 2026 12.34
Uf... pri nas za umore ne bi dobil tolikšne kazni.
Odgovori
+4
5 1
TON 618
13. 11. 2026 12.28
Zdaj bo spoznal, kaj pomeni privolitev. 😂
Odgovori
-2
3 5
LinaAnil
13. 11. 2026 13.07
Seveda, po 10ih letih, ko so se mu oboževalke same nastavljale. Zelo relevantno.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
To je darilo, ki ga otroci ne bodo odložili že po nekaj dneh
Tudi princ George ima ustvarjalno žilico. Njegova risba je dobila prav posebno mesto
Tudi princ George ima ustvarjalno žilico. Njegova risba je dobila prav posebno mesto
V letu in pol dvakrat postala mama, zdaj se po šestih letih vrača na glasbeno sceno
V letu in pol dvakrat postala mama, zdaj se po šestih letih vrača na glasbeno sceno
Petletnik rešil mamo s klicem na pomoč, pri tem pa mu je pomagal viralni trend
Petletnik rešil mamo s klicem na pomoč, pri tem pa mu je pomagal viralni trend
zadovoljna
Portal
Nekoč najstniški idol, danes se govori, da bo postal novi James Bond
Teddy plašč je spet hit zime: tako ga modne navdušenke nosijo letos
Teddy plašč je spet hit zime: tako ga modne navdušenke nosijo letos
Zakaj smo utrujeni, tudi ko nismo počeli nič napornega
Zakaj smo utrujeni, tudi ko nismo počeli nič napornega
Petek 13.: za ta 4 znamenja bo presenetljivo srečen dan
Petek 13.: za ta 4 znamenja bo presenetljivo srečen dan
vizita
Portal
Kako pogosto bi se morali prhati po 65. letu starosti
Za visok holesterol niso kriva samo jajca: večji problem je lahko to živilo
Za visok holesterol niso kriva samo jajca: večji problem je lahko to živilo
Znanstveniki so opredelili 10 zdravih prehranskih načinov, povezanih s počasnejšim biološkim staranjem
Znanstveniki so opredelili 10 zdravih prehranskih načinov, povezanih s počasnejšim biološkim staranjem
Zakaj mladi o svojih težavah lažje spregovorijo z neznanci na spletu kot z lastnimi starši?
Zakaj mladi o svojih težavah lažje spregovorijo z neznanci na spletu kot z lastnimi starši?
cekin
Portal
Dolgo so čakali na boljše čase, po 15. novembru naj bi se jim obrnilo navzgor
Vam ne deluje Microsoft? Poglejte to
Vam ne deluje Microsoft? Poglejte to
Opozorilo iz Nemčije: 800.000 služb bi lahko izginilo, a ne zaradi recesije
Opozorilo iz Nemčije: 800.000 služb bi lahko izginilo, a ne zaradi recesije
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
moskisvet
Portal
Tehnološki velikan na kolenih: je svet spoznal, kako zelo je odvisen od Microsofta?
Zvezdnik razkril grozljivo družinsko tragedijo: oba starša so mu umorili
Zvezdnik razkril grozljivo družinsko tragedijo: oba starša so mu umorili
Osem pretresljivih dogodkov, ki so se zgodili na petek, 13.: naključje ali nekaj več?
Osem pretresljivih dogodkov, ki so se zgodili na petek, 13.: naključje ali nekaj več?
Skupaj 43 let, brez poroke in še vedno zaljubljena: 'Še vedno je tako čeden, osrečuje me'
Skupaj 43 let, brez poroke in še vedno zaljubljena: 'Še vedno je tako čeden, osrečuje me'
dominvrt
Portal
Zunaj je globoko pod ničlo, v njihovih hišah pa prijetno toplo: v čem je skrivnost?
Se vam ogledalo po prhanju zarosi? Rešitev se skriva v kopalniški omarici
Se vam ogledalo po prhanju zarosi? Rešitev se skriva v kopalniški omarici
Ilka Štuhec žaluje za svojo Pepo: 'Nimam besed, manjkaš mi'
Ilka Štuhec žaluje za svojo Pepo: 'Nimam besed, manjkaš mi'
Kuhinjska krpa smrdi tudi po pranju? Razlog vas bo morda presenetil
Kuhinjska krpa smrdi tudi po pranju? Razlog vas bo morda presenetil
okusno
Portal
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
Dramatičen izločitveni dvoboj: usodna napaka tekmovalca stala obstanka v MasterChefu
Dramatičen izločitveni dvoboj: usodna napaka tekmovalca stala obstanka v MasterChefu
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
voyo
Portal
Brat
Petek trinajstega
Petek trinajstega
Interesno območje
Interesno območje
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2073