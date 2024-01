Glasbena založba Universal Music Group je po prekinitvi pogovorov s spletnim družbenim omrežjem za deljenje videoposnetkov TikTok o vprašanjih, kot je avtorsko nadomestilo umetnikom, napovedala, da bo s platforme umaknila svoje pesmi, vključno s pesmimi ameriške pevke Taylor Swift in kanadskega glasbenika The Weeknda.

OGLAS

V odprtem pismu je Universal obtožil TikTok, da "poskuša graditi posel na podlagi glasbe, ne da bi za to plačal pošteno ceno". Obe strani se trenutno pogovarjata o pogojih novega sporazuma, saj se njuna obstoječa pogodba izteče in je še niso podaljšali. Med odprtimi vprašanji na pogovorih med Universal in TikTokom so ustrezna avtorska nadomestila za umetnike in tekstopisce, spletna varnost za uporabnike ter zaščita umetnikov pred umetno inteligenco, še navaja pismo.

Bodo s TikToka umaknjeni hiti Taylor Swift, The Weeknda in drugih? FOTO: Shutterstock icon-expand

Neimenovani vir, ki je seznanjen z zadevo, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da bo vsa glasba, ki jo je licenciral Universal, v prihodnjih dneh umaknjena s TikToka. Ima pa TikTok po navedbah vira "sklenjene dogovore z vsemi drugimi večjimi in neodvisnimi založbami". "TikTok ni platforma za pretakanje glasbe in kot tak ne bi smel biti licenciran," je še dejal vir in poudaril, da uporabniki na TikToku ne morejo predvajati celotnih pesmi in so omejeni na največ 60 sekund glasbe v svojih video stvaritvah. Universal še navaja, da je TikTok predlagal plačilo, ki predstavlja le del cene, ki jo plačujejo podobne družbene platforme. TikTok pa je v izjavi sporočil, da je "žalostno in razočaranja vredno, da je Universal Music Group svoj lastni pohlep postavil nad interese svojih umetnikov".

TikTok je eden od najbolj priljubljenih družbenih medijev na svetu z več kot milijardo uporabnikov. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand