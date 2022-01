Bodo Spice Girls nastopile na poroki Beckhamovega sina?

Victoria naj bi poskrbela, da se bodo na poroki srečale vse članice skupine, torej: 49-letna Geri Horner , 46-letna Mel B , 46-letna Emma Bunton in 48-letna Mel C . Za zdaj še ni jasno, ali bodo nastopile in mladoporočencema tudi zapele kakšno od svojih uspešnic ali ne. Jasno pa je, da si Brooklynova zaročenka to vsekakor želi, pišejo britanski mediji.

Znano je sicer, da imajo vse članice razen Victorie veliko željo, da bi se znova združile. A mama štirih otrok pravi, da je glasbena kariera za njo, da se je našla v modi in se zato tudi pred leti ni odločila, da bi se prijateljicam pridružila na svetovni turneji. "O tem nenehno govorimo. To je nekaj, pri čemer smo vse zelo strastne in smo že imele sestanek o ponovni družitvi," je pretekli mesec povedala Mel C v enem od intervjujev in dodala: "Zaradi trenutne situacije se pogovarjamo, kdaj bi bil pameten trenutek za vrnitev, več pa še ne povem."

Brooklyn naj bi se s svojo pet let starejšo izbranko poročil 9. aprila na posestvu, ki ga ima njena družina na Floridi.