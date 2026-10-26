Bodo v Liverpoolu leta 2028 odprli nov muzej, posvečen Beatlesom?

Se bodo leta 2028 v Liverpoolu odprla vrata novega muzeja, posvečenega Beatlesom? Takšni so načrti. Muzej v nekdanjem nakupovalnem centru v bližini železniške postaje Lime Street, ki od zaprtja leta 2024 sameva, bo po pisanju britanskega The Guardiana v lasti družbe Apple Corps, kjer so še napovedali, da bodo prevzeli in prenovili drugo najvišjo stavbo v Liverpoolu, stolp St Johns Beacon.

The Beatles - legendarni skupini v čast naj bi odprli še en muzej. FOTO: Profimedia

Približno 137 metrov visok stolp od leta 2024 prav tako sameva, takrat so namreč zaprli razgledno ploščad, radijska postaja, ki je imela v stolpu prostore, pa se je izselila. Stolp, ki stoji v neposredni bližini novega muzeja, bo samostojna točka, pri prenovi pa se bodo tematsko navezali na psihedelični animirani glasbeni film Rumena podmornica, ki ga je navdihnila glasba skupine The Beatles.

Nova razstava o legendarni skupini bo po pisanju The Guardiana zasnovana kot večurna izkušnja in bo poustvarila prizorišča, povezana z zgodovino skupine - od njihovih domov iz otroštva v Liverpoolu, kluba Cavern in hamburških nočnih lokalov, kjer so nabirali svoje prve izkušnje, pa vse do studia Abbey Road, newyorškega stadiona Shea ter stavbe v londonski ulici Savile Row, na strehi katere so leta 1969 odigrali svoj zadnji koncert.

Paul McCartney je vesel, da je ljudem še vedno mar za skupino The Beatles. FOTO: Profimedia

Nekdanji član skupine Paul McCartney je načrte označil za izjemne. Kot je še povedal, se mu zdi neverjetno, da se ljudje še vedno zanimajo za njihovo zgodbo. "Obožujem Liverpool. Je del tega, kar sem jaz, in del tega, kar so Beatlesi. Če bi nam kdo takrat, ko smo se družili in šele začenjali svojo pot, rekel, da se bo to zgodilo, mu nikoli ne bi verjeli," je še povedal. Načrte je pozdravil tudi nekdanji Beatles Ringo Starr. Izvršni direktor družbe Apple Corps Tom Greene pa je načrtovano primerjal z Gracelandom Elvisa Presleyja v Memphisu in Dollywoodom Dolly Parton v Tennesseeju. "Vrhunska destinacija, ki jo lahko oboževalci obiščejo v središču mesta, kjer se je zgodba začela," je povedal.