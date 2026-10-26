Bodo v Liverpoolu leta 2028 odprli nov muzej, posvečen Beatlesom?

Se bodo leta 2028 v Liverpoolu odprla vrata novega muzeja, posvečenega Beatlesom? Takšni so načrti. Muzej v nekdanjem nakupovalnem centru v bližini železniške postaje Lime Street, ki od zaprtja leta 2024 sameva, bo po pisanju britanskega The Guardiana v lasti družbe Apple Corps, kjer so še napovedali, da bodo prevzeli in prenovili drugo najvišjo stavbo v Liverpoolu, stolp St Johns Beacon.
Približno 137 metrov visok stolp od leta 2024 prav tako sameva, takrat so namreč zaprli razgledno ploščad, radijska postaja, ki je imela v stolpu prostore, pa se je izselila. Stolp, ki stoji v neposredni bližini novega muzeja, bo samostojna točka, pri prenovi pa se bodo tematsko navezali na psihedelični animirani glasbeni film Rumena podmornica, ki ga je navdihnila glasba skupine The Beatles.
Nova razstava o legendarni skupini bo po pisanju The Guardiana zasnovana kot večurna izkušnja in bo poustvarila prizorišča, povezana z zgodovino skupine - od njihovih domov iz otroštva v Liverpoolu, kluba Cavern in hamburških nočnih lokalov, kjer so nabirali svoje prve izkušnje, pa vse do studia Abbey Road, newyorškega stadiona Shea ter stavbe v londonski ulici Savile Row, na strehi katere so leta 1969 odigrali svoj zadnji koncert.
Nekdanji član skupine Paul McCartney je načrte označil za izjemne. Kot je še povedal, se mu zdi neverjetno, da se ljudje še vedno zanimajo za njihovo zgodbo. "Obožujem Liverpool. Je del tega, kar sem jaz, in del tega, kar so Beatlesi. Če bi nam kdo takrat, ko smo se družili in šele začenjali svojo pot, rekel, da se bo to zgodilo, mu nikoli ne bi verjeli," je še povedal. Načrte je pozdravil tudi nekdanji Beatles Ringo Starr. Izvršni direktor družbe Apple Corps Tom Greene pa je načrtovano primerjal z Gracelandom Elvisa Presleyja v Memphisu in Dollywoodom Dolly Parton v Tennesseeju. "Vrhunska destinacija, ki jo lahko oboževalci obiščejo v središču mesta, kjer se je zgodba začela," je povedal.
Greene sicer vodi tudi razvoj še ene uradne atrakcije, povezane s skupino, prenovo stavbe na naslovu Savile Row 3 v Londonu, kjer so The Beatles na strehi odigrali svoj zadnji javni koncert. V stavbi bodo uredili muzej, ki naj bi vrata odprl prihodnje leto in bo obsegal sedem nadstropij. Obiskovalci se bodo lahko povzpeli na streho, v muzeju bodo med drugim uredili tudi rekonstrukcijo studiev, kjer je nastajal album Let It Be. K ohranjanju zapuščine skupine The Beatles pa bodo prispevali tudi štirje biografski filmi pod taktirko režiserja Sama Mendesa, ki bodo predstavili zgodbe posameznih članov skupine. Filmi, ki so trenutno v produkciji, naj bi prav tako izšli leta 2028, scenografijo in rekvizite pa nameravajo vključiti v novo postavitev razstave.
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