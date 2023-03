Bodoča babica Demi Moore organizirala zabavo pred rojstvom za hčerko Rumer

Rumer Willis bo kmalu pozdravila svojega prvega otroka, še pred prihodom dojenčka pa se spodobi, da se nosečnici pripravi zabava t. i. baby shower. Organizacijo omenjenega dogodka, na katerem je noseča 34-letnica žarela, je prevzela njena mama Demi Moore, pomagali pa sta ji še igralkini mlajši sestri Tallulah in Scout. Zabave se je udeležil tudi bodoči očka Derek Richard Thomas, na fotografijah iz dogodka pa ni bilo opaziti bodočega dedka Brucea Willisa.

Zabava za bodočo mamico oz. baby shower je nekaj, kar si želi vsaka nosečnica, v svetu slavnih pa so to še veliko večje zabave. Še posebej, če organizacijo prevzame Demi Moore. Skupaj z mlajšima hčerkama, 29-letno Tallulah in 31-letno Scout, so tako organizirale baby shower za nosečo Rumer Willis.

Vesela nosečka je pozirala z mamo, mačeho in sestrami.

Na dogodku, na katerem ni manjkalo sadja, sladkih in slanih dobrot ter daril, se je dekletom pridružil tudi bodoči očka Derek Richard Thomas. Poleg ostalih družinskih članov, med katerimi so bile tudi igralkina mama, mačeha Emma Heming Willis in sestre Evelyn Penn, Mabel Ray, Tallulah ter Scout, in prijateljev pa na fotografijah ni bilo opaziti bodočega dedka Brucea Willisa. Ali se igralec dogodka ni udeležil zaradi bolezni ali zaradi dejstva, da so na tej zabavi tradicionalno prisotne ženske prijateljice in družinske članice nosečnice, pa ni znano.

Noseča 34-letnica, ki se svojega prvega otroka zelo veseli, je na praznovanju žarela. Oblečena je bila v dolgo belo obleko brez naramnic, ki je močno poudarila njen velik trebuh. Na zabavi pa Rumer ni bila edina nosečnica, med njenimi prijateljicami sta bili še dve bodoči mamici, plesalka Peta Murgatroyd in poslovnica Stephanie Shepherd. Z večino povabljencev je Rumer posnela tudi spominske fotografije.