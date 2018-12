Bodoča starša Burak in Fahriye na ulici povzročila evforijo

Slavna turška zakonca Burak Özçivit in Fahriye Evcen Özçivit pritegneta pozornost, kjer koli se pojavita. Bodoča starša ne moreta v miru niti v kino. Te dni so ju turški mediji v objektive ujeli kar dvakrat, igralkin nosečniški trebušček pa je že precej viden.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zaljubljena Burak Özçivit in Fahriye Evcen Özçivit, ki sta nedavno objavila fotografijo, na kateri pozirata skupaj, vedno povzročita evforijo, kamor koli prideta. Pred dnevi so ju kamere ujele na ulicah Istanbula; bodoča mamica je nosila črna oblačila in rumeno vpadljivo jakno, videz pa je dopolnila s čepico. Največ pozornosti pa je pritegnil njen lepo zaobljeni nosečniški trebušček.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Slavna turška zakonca se tokrat nista zadržala pri novinarjih in sta hitro zapustila parkirišče. Ko sta sedla v avtomobil, so na vetrobransko steklo prileteli cvetovi rdečih vrtnic. Iz avtomobila sta se brez besed obrnila proti objektivom in se samo nasmehnila.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Bodoča starša vedno takoj opazijo mediji in postaneta tarči paparacev. Pred dnevi sta si želela privoščiti sproščen večer, zato sta se odpravila v kino. Nekaj sekund sta namenila tudi novinarjem, ki so prežali nanju. Ti so na vsak način želeli izvedeti, katero ime sta izbrala za sina, ki bo predvidoma prišel na svet aprila naslednje leto. Bodoči očka, ki je 34. rojstni dan praznoval na božični večer, ni želel povedati niti, kateri film sta si prišla ogledat.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Turški par že nestrpno čaka, da spozna prvorojenca. Medtem ko se bo Fahriye po rojstvu sina posvečala predvsem materinstvu, pa se bo Burak, ki ima na Instagramu že več kot 12 milijonov sledilcev, pripravljal na nov televizijski projekt, v katerem bo zaigral sultana Osmana Gazija, ustanovitelja cesarstva in dinastije Osmanov. Nova vloga pa je najbrž tudi kriva, da si igralec pušča dolge lase. Zdaj so ti že tako zrasli, da nosi čop. Mu pristaja?

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kemalovo mesto zasedel Ferhat Burak se je slovenskim gledalkam zasidral v srce po vlogi Kemala v turški uspešnici Moja boš. Čeprav se je uspešnica Moja boš poslovila z naših televizijskih zaslonov, je ta dobila naslednico. Na POP TV je prišla nova turška uspešnica Lepotica in zver, ki bo danes, v petek, 28. decembra, na sporedu ob 20. uri na POP TV. Zamujene epizode vas čakajo na VOYO.