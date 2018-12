Bogastvo bo dal revnim: Ko umreš, denarja ne moreš vzeti s seboj

Hongkonški igralecChow Yun-Fat, ki ima na osebnem računu več kot 600 milijonov evrov, je za Azijo velik junak in to zaradi njegovega načina življenja – še vedno živi skromno, veliko pomaga v svoji skupnosti ter še vedno je odločen, da bo po smrti denar podaril revnim. Tako je televizijska mreža v Južni Koreji o njem pripravila kratek prispevek, v katerem so ga znova vprašali, zakaj se je odločil, da bo po smrti svoje bogastvo podaril dobrodelnim organizacijam ter o kaj si tem misli njegova žena Jasmine Tan: "Moja žena me pri tem zelo podpira. Ko umreš, denarja ne moreš vzeti s seboj, zakaj ga torej ne bi dal tistim, ki ga potrebujejo."

63-letni zvezdnik je znan po tem, da je zelo skromen, takšno je tudi njegovo življenje. Žena je tako povedala, da na mesec zapravi okoli 90 evrov, redno uporablja javne prevoze, kar 17 let pa je vztrajal pri Nokia telefonu s pokrovom, zamenjal ga je šele, ko se je pokvaril. Zvezdnika so večkrat opazili tudi, ko je čistil hongkonške ulice, ali čakal v vrsti za kino vstopnice. Igralec poleg tega ne nosi prestižnih znamk, raje se odpravi v lokalne trgovine. "Dokler mi je v njih udobno, je to popolnoma dovolj dobro zame," je takoj dejal ob neki priložnosti.

Glede svojega premoženja pa je že pred časom dejal, da ga ima v lasti samo začasno: "Denar ne pripada meni, moj je le začasno."