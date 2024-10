'Boj' med Nicole Kidman in Salmo Hayek za poziranje pred fotografi

Čeprav so številne v dobrih odnosih, rade sodelujejo in se pogosto tudi fotografirajo skupaj, se včasih zgodi, da so si zvezdnice na rdeči preprogi v napoto. In na nedavni modni reviji Balenciaga, ki je potekala v začetku tega meseca, je do manjšega spora oziroma natančneje boja za pozornost fotografov prišlo med Nicole Kidman in Salmo Hayek.