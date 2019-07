Boj tako napet, da se je Kate držala za glavo in si grizla nohte

Vojvodinja Kate Middleton in princ William sta si pred kratkim ogledala finalni dvoboj teniških velikanov Rogerja Federerja in Novaka Đokovića, tekma pa je bila – sodeč po njunih obraznih izrazih, vse prej kot lahkotna. Vojvodinja si je tako v nekem trenutku grizla nohte, si pokrivala usta in se držala za glavo: vse to pa je o dogajanju na teniškem igrišču povedalo več kot tisoč besed.