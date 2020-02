Boj z rakom: Če rečem, da sem v stresu, je to podcenjevanje

Tri leta po tem, ko so ji zdravniki povedali, da je rak v mirovanju, je 48-letna igralka Shannen Doherty pred tednom dni potrdila, da se spet sooča z največjim bojem v življenju. Zvezdnica serije Beverly Hills, 90210 se je ob novici zavezala, da bo "kopala globoko za notranjo moč, ki jo potrebuje", ko bo nadaljevala boj z rakom dojke, ki je v četrtem stadiju.

Zvezdnica je zdaj na Instagramu delila čustveno novico, ki jo je pospremila s fotografijo narave: "Vsem se želim zahvaliti za vašo ljubezen, molitve in podporo. Trenutno prestajam čudne trenutke, ko ne najdem trdne podpore. Če rečem, da sem v stresu, je to podcenjevanje. Če rečem, da se borim, je to blag izraz. Ampak ... Verjamem, da bom našla trdna tla pod nogami. Kopala bom globoko za notranjo moč, ki jo potrebujem za to. Upam, da bom to storila z dostojanstvom in milostjo."

Za konec je še dodala, da ima še veliko za povedati, deliti želi veliko stvari: "Toda za zdaj ... vedite, kako zelo mi vsi pomagati, da se poberem, ko sem na tleh."

Leta 2015 je igralka razkrila, da ima raka dojk, prestala je mastektomijo in kemoterapijo, tako so ji leta 2017 zdravniki optimistični povedali, da je njen rak v mirovanju.