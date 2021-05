Boksar Conor McGregor znova postal očka

Irski borec mešanih borilnih veščin Conor McGregor je na družbenem omrežju Instagram sporočil, da je znova postal očka. To je zanj in za njegovo zaročenko Dee tretji otrok, skupaj imata še štiriletnega sina Conorja mlajšega in dveletno punčko Croio.

Nekdanji prvak UFC in boksar Conor McGregorje tretjič postal očka. Z zaročenko Dee Devlin sta se znova razveselila sina, ki sta ga poimenovala Rian. Veselo novico je delil kar McGregor na družbenem omrežju, kjer je objavil fotografijo sebe z dojenčkom v naročju in zapisal, da se je njihov klan povečal na pet oseb. 32-letnik je ob fotografiji, na kateri pozira z novorojenčkom v naročju, zapisal: "McGregorjev klan je sedaj družina petih. Rodil se je zdrav deček. Dojenček in mamica Superženska sta v redu. Bog zahvaljujem se ti za vse, kar daješ meni in moji družini v tem življenju. Moj novorojeni sin, Rian McGregor."Zapisu je dodal še ikono rdečega srčka. McGregor je lansko leto naznanil, da s 33-letno Dee pričakujeta naraščaj. Takrat je objavil družinsko fotografijo, na kateri so vsi oblečeni v ujemajoče božične pajace, Conor mlajši pa drži fotografijo dojenčkovega ultrazvočnega posnetka. Ob tem je zapisal: "Vesel božič vsem, od moje družine k vašim. Toliko vsega se veselim v letu 2021." Par je lani avgusta naznanil zaroko, po tem, ko sta v razmerju že 12 let. V začetku meseca je družina McGregor praznovala četrti rojstni dan Conorja mlajšega, ko so si privoščili tudi oddih v Dubaju. Slavljenec, ki je praznoval v stilu, je dobil tudi temu primerna darila. Mini avtomobil znamke Lamborghini, praznovanje v mini živalskem vrtu z akcijskimi junaki in napihljivim gradom. Deležen je bil tudi učnih ur slikanja. Za Conorja McGregorja je bil to mesec praznovanj, saj je ob rojstnem dnevu Conorja mlajšega in dojenčku Rianu postal tudi najbogatejši športnik na Forbesovi lestvici najbogatejših športnikov. Športnik je v zadnjem letu zaslužil kar 148 milijonov evrov. McGregor je ta dosežek praznoval s torto, ki jo je krasil napis 'najbolje plačan športnik na svetu'. Seveda je to tudi delil s svojimi sledilci na družbenem omrežju.