Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Boksar Tommy Fury: Pijača me je stala družine

London, 19. 08. 2025 12.54 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Tommy Fury bo v novi dokumentarni seriji spregovoril o težavah z alkoholom, ki so vodile do razpada zveze z zaročenko Molly-Mae Hague, vplivale pa so tudi na njegovo boksarsko kariero. 26-letnik je širši javnosti postal znan po vstopu v resničnostni šov Otok ljubezni, kjer je spoznal Molly, s katero se je pozneje zaročil, skupaj pa imata tudi hčerko.

Boksar Tommy Fury po vstopu v resničnostni šov Otok ljubezni leta 2019 ni znan le športni javnosti, postal je pravi zvezdnik, veliko pozornosti javnosti pa je pritegnila tudi njegova zveza s sotekmovalko Molly-Mae Hague, s katero sta si po koncu šova ustvarila družino. Delovala sta srečna, nameravala sta se celo poročiti, ko je avgusta lani Molly sporočila, da sta se razšla. Pozneje je zdaj 26-letnik razkril, da je bila razlog njegova odvisnost od alkohola, v novi dokumentarni seriji pa je spregovoril o težavah, ki so vodile do prekinitve zaroke in razhoda.

Tommy Fury je v dokumentarni seriji iskreno spregovoril o boju z alkoholizmom.
Tommy Fury je v dokumentarni seriji iskreno spregovoril o boju z alkoholizmom. FOTO: Profimedia

"Pijača me je stala družine," je iskreno povedal v prvi epizodi BBC-jevega dokumentarca in dodal, da zdaj v svoji veliki hiši sedi sam, saj sta se Molly-Mae in hčerka Bambi izselili. Čeprav so se avgusta 2024, ko je resničnostna zvezdnica sporočila, da sta se z boksarjem razšla, pojavile govorice, da jo je Tommy varal in z drugo žensko pričakuje otroka, pa je te govorice pozneje zanikal in razkril, da je krivec za propad zveze alkohol, ki ga je začel zlorabljati po operaciji roke.

Resničnostni šov Otok ljubezni si lahko ogledate na VOYO.

Da je čas, da zapusti Tommyja, je Molly-Mae svetoval tudi boksarjev oče John Fury. "V tem dokumentarcu je prikazano zelo težko obdobje mojega življenja. Govori o tem, kako se spopadati s težavami. Kaj se v resnici dogaja v zakulisju boksarskega dvoboja in kako težko je usklajevati različne vloge, ki jih imamo v življenju – biti družinski človek, boksar in delati," je za BBC Sport povedal 26-letnik.

Preberi še Molly-Mae in Tommy po razhodu znova skupaj: 'Vredno je bilo rešiti razmerje'

V seriji je prikazano, kako Fury išče pot iz težav z duševnim zdravjem in prekomernim pitjem, kot najboljšo stvar v življenju, ki mu je v težkih časih pomagala, pa je omenil boksanje in hčerko. Da mu je vsaj delno že uspelo, dokazuje tudi to, da sta z Molly-Mae maja sporočila, da sta obudila zvezo.

Preberi še Tommy Fury je razkril, da so za razhod z zaročenko krive njegove težave z alkoholom

"Treningi so bili moj pobeg. Vedno sem se zelo dobro počutil, ko sem zapuščal telovadnico, ne glede na to, kaj se je dogajalo, tudi ko je moje življenje razpadalo. Še vedno vstanem ob štirih ali petih zjutraj in se odpravim teč in treniram trikrat na dan. Še vedno imam enake cilje, še vedno sem lačen. Če ne bi imel boksanja, ne bi imel vsega, kar imam v življenju. Boksanje mi je odprlo vsa vrata. Svoje življenje dolgujem boksanju," je za BBC Sport iskreno dejal Fury.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
tommy fury alkoholizem boksar težave dokumentarec Molly-Mae Hague
Naslednji članek

Enis Bešlagić bo nastopil v sydneyjski operi: To je zgodovinski trenutek

Naslednji članek

Ana iz Sanjskega moškega Hrvaške: Bilo je več solz kot smeha

SORODNI ČLANKI

Nekdanja zaljubljenca Molly-Mae Hague in Tommy Fury skupaj za silvestrovo

Molly-Mae Hague in Tommy Fury naj bi kljub razhodu načrtovala skupni dopust

Molly-Mae Hague: Razhod s Tommyjem Furyjem ni oglasna poteza

Tommy Fury zgrožen zaradi obtožb, s katerimi se sooča po razhodu z Molly-Mae

Molly-Mae Hague po razhodu s Tommyjem Furyjem hvaležna za podporo oboževalcev

Molly-Mae Hague in Tommy Fury sporočila, da sta se razšla

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Shisui
19. 08. 2025 14.32
Zmeraj je vse drugo krivo, le lastna dejanja ne.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089