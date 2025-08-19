Boksar Tommy Fury: Pijača me je stala družine

Tommy Fury bo v novi dokumentarni seriji spregovoril o težavah z alkoholom, ki so vodile do razpada zveze z zaročenko Molly-Mae Hague, vplivale pa so tudi na njegovo boksarsko kariero. 26-letnik je širši javnosti postal znan po vstopu v resničnostni šov Otok ljubezni, kjer je spoznal Molly, s katero se je pozneje zaročil, skupaj pa imata tudi hčerko.

Boksar Tommy Fury po vstopu v resničnostni šov Otok ljubezni leta 2019 ni znan le športni javnosti, postal je pravi zvezdnik, veliko pozornosti javnosti pa je pritegnila tudi njegova zveza s sotekmovalko Molly-Mae Hague, s katero sta si po koncu šova ustvarila družino. Delovala sta srečna, nameravala sta se celo poročiti, ko je avgusta lani Molly sporočila, da sta se razšla. Pozneje je zdaj 26-letnik razkril, da je bila razlog njegova odvisnost od alkohola, v novi dokumentarni seriji pa je spregovoril o težavah, ki so vodile do prekinitve zaroke in razhoda.

Tommy Fury je v dokumentarni seriji iskreno spregovoril o boju z alkoholizmom. FOTO: Profimedia icon-expand

"Pijača me je stala družine," je iskreno povedal v prvi epizodi BBC-jevega dokumentarca in dodal, da zdaj v svoji veliki hiši sedi sam, saj sta se Molly-Mae in hčerka Bambi izselili. Čeprav so se avgusta 2024, ko je resničnostna zvezdnica sporočila, da sta se z boksarjem razšla, pojavile govorice, da jo je Tommy varal in z drugo žensko pričakuje otroka, pa je te govorice pozneje zanikal in razkril, da je krivec za propad zveze alkohol, ki ga je začel zlorabljati po operaciji roke.

Da je čas, da zapusti Tommyja, je Molly-Mae svetoval tudi boksarjev oče John Fury. "V tem dokumentarcu je prikazano zelo težko obdobje mojega življenja. Govori o tem, kako se spopadati s težavami. Kaj se v resnici dogaja v zakulisju boksarskega dvoboja in kako težko je usklajevati različne vloge, ki jih imamo v življenju – biti družinski človek, boksar in delati," je za BBC Sport povedal 26-letnik.

V seriji je prikazano, kako Fury išče pot iz težav z duševnim zdravjem in prekomernim pitjem, kot najboljšo stvar v življenju, ki mu je v težkih časih pomagala, pa je omenil boksanje in hčerko. Da mu je vsaj delno že uspelo, dokazuje tudi to, da sta z Molly-Mae maja sporočila, da sta obudila zvezo.

"Treningi so bili moj pobeg. Vedno sem se zelo dobro počutil, ko sem zapuščal telovadnico, ne glede na to, kaj se je dogajalo, tudi ko je moje življenje razpadalo. Še vedno vstanem ob štirih ali petih zjutraj in se odpravim teč in treniram trikrat na dan. Še vedno imam enake cilje, še vedno sem lačen. Če ne bi imel boksanja, ne bi imel vsega, kar imam v življenju. Boksanje mi je odprlo vsa vrata. Svoje življenje dolgujem boksanju," je za BBC Sport iskreno dejal Fury.