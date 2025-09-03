Bolezen Brucea Willisa: Demi Moore spregovorila o svojih čustvenih tegobah

Družina Brucea Willisa je znova spregovorila o spopadanju z njegovo boleznijo. V podkastu Oprah Winfrey je njegova žena Emma Heming Willis predstavila svojo novo knjigo, v kateri govori o iskanju upanja in smisla pri oskrbi bolanega človeka. 49-letnica, ki se je z igralcem poročila leta 2009, ima z zvezdnikom dve hčerki.

Med podkastom pa je priljubljena voditeljica Oprah predvajala tudi odlomek iz ločenega intervjuja z Demi Moore , ki si je kljub ločitvi še vedno blizu s svojim nekdanjim možem in očetom svojih treh hčera. "Kako osebno doživljate ta trenutek – ko gledate nekoga, s katerim ste delili velik del svojega življenja in imate skupaj otroke, kako trpi zaradi te bolezni?" jo je vprašala Winfrey. 62-letna igralka ji je odgovorila: "Zelo težko je. Težko je gledati, kako se nekdo, ki je bil nekoč tako živahen, močan in direkten, preobraža v drugačne plati samega sebe."

"Ampak moja posebna perspektiva je ... Resnično vedno pravim, da je tako pomembno, da jih srečamo tam, kjer so. Ne pričakujte, da morajo biti to, kar so bili, ali to, kar si želite, da so," je nadaljevala.

Med intervjujem je zvezdnica priznala, da čuti ogromno sočutja do Emme, ki skrbi za Brucea in mu stoji ob strani med tem težkim obdobjem. "Ni načrta, kako se s tem spopasti. Na Emmo je padlo toliko vsega, da je resnično ugotovila vso to zadevo. In najlepša stvar, o kateri govori v knjigi, je bilo spoznanje, da morajo skrbniki skrbeti zase. ... Resnično mislim, da je opravila mojstrsko delo," je dodala priljubljena igralka.

Novico o zvezdnikovem zdravstvenem stanju je njegova družina z javnostjo delila marca 2022, ko so razkrili, da se 70-letnik umika iz igralskih voda. Takrat so mu diagnosticirali afazijo, jezikovno motnjo, ki vpliva na sposobnost komuniciranja. Manj kot leto kasneje pa so sporočili, da se bori tudi s frontotemporalno demenco.