Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Bolezen Brucea Willisa: Demi Moore spregovorila o svojih čustvenih tegobah

Los Angeles, 03. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
0

Družina Brucea Willisa je znova spregovorila o čustvenih tegobah, ki jih doživlja med opazovanjem 70-letnika, medtem ko se ta bori s hudo obliko demence. V podkastu Oprah Winfrey je bila gostja igralčeva žena Emma Heming Willis, ki je v svoji novi knjigi opisala lastno izkušnjo. Med pogovorom pa je priljubljena voditeljica delila tudi posnetek zvezdnikove nekdanje žene Demi Moore, ki je prav tako spregovorila o svojih občutkih.

Družina Brucea Willisa je znova spregovorila o spopadanju z njegovo boleznijo. V podkastu Oprah Winfrey je njegova žena Emma Heming Willis predstavila svojo novo knjigo, v kateri govori o iskanju upanja in smisla pri oskrbi bolanega človeka. 49-letnica, ki se je z igralcem poročila leta 2009, ima z zvezdnikom dve hčerki.

Demi Moore
Demi Moore FOTO: Profimedia

Med podkastom pa je priljubljena voditeljica Oprah predvajala tudi odlomek iz ločenega intervjuja z Demi Moore, ki si je kljub ločitvi še vedno blizu s svojim nekdanjim možem in očetom svojih treh hčera. "Kako osebno doživljate ta trenutek – ko gledate nekoga, s katerim ste delili velik del svojega življenja in imate skupaj otroke, kako trpi zaradi te bolezni?" jo je vprašala Winfrey. 62-letna igralka ji je odgovorila: "Zelo težko je. Težko je gledati, kako se nekdo, ki je bil nekoč tako živahen, močan in direkten, preobraža v drugačne plati samega sebe."

Emma in Bruce Willis
Emma in Bruce Willis FOTO: Profimedia

"Ampak moja posebna perspektiva je ... Resnično vedno pravim, da je tako pomembno, da jih srečamo tam, kjer so. Ne pričakujte, da morajo biti to, kar so bili, ali to, kar si želite, da so," je nadaljevala.

Preberi še Žena Brucea Willisa: Če se s tem ne soočaš, nimaš pravice obsojati

Med intervjujem je zvezdnica priznala, da čuti ogromno sočutja do Emme, ki skrbi za Brucea in mu stoji ob strani med tem težkim obdobjem. "Ni načrta, kako se s tem spopasti. Na Emmo je padlo toliko vsega, da je resnično ugotovila vso to zadevo. In najlepša stvar, o kateri govori v knjigi, je bilo spoznanje, da morajo skrbniki skrbeti zase. ... Resnično mislim, da je opravila mojstrsko delo," je dodala priljubljena igralka.

Novico o zvezdnikovem zdravstvenem stanju je njegova družina z javnostjo delila marca 2022, ko so razkrili, da se 70-letnik umika iz igralskih voda. Takrat so mu diagnosticirali afazijo, jezikovno motnjo, ki vpliva na sposobnost komuniciranja. Manj kot leto kasneje pa so sporočili, da se bori tudi s frontotemporalno demenco.

Bruce Willis Emma Heming Willis Oprah Winfrey Demi Moore
Naslednji članek

Močno shujšani Dwayne Johnson preplašil oboževalce

SORODNI ČLANKI

Žena Brucea Willisa: Če se s tem ne soočaš, nimaš pravice obsojati

Na VOYO prišel eden zadnjih filmov Brucea Willisa pred boleznijo

Žena Brucea Willisa: Je dobrega fizičnega zdravja, le možgani nočejo sodelovati

Bruce Willis zaradi demence naj ne bi več govoril, bral ali hodil

Hči Brucea Willisa kritikom: Očeta objavljam, ker vem, koliko pomeni ljudem

Rumer Willis o očetovi demenci: Čutim globoko bolečino

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198