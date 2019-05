'Bolezen je bila kriva, da nimam otrok'

Kylie Minogue meni, da je rak na dojki krivec za to, da nima otrok.

Abrahamovka Kylie Minogueverjame, da sta ji diagnoza raka na dojki leta 2005 in kasnejše zdravljenje uničila možnosti, da bi lahko postala mama. Avstralska superzvezdnica je bila takrat stara 36 let, priznala pa je, da takrat ni razmišljala o materinstvu, da pa je kasnejša bitka za zdravje "spremenila vse".

"Ko sem dobila dignozo, sem bila sta 36 let. Realistično, pa si na počasni strani stvari. Čeprav takrat nisem razmišljala o otroku, je to spremenilo vse. bilo na misel. Nočem se vdinjati temu, a vseeno me kdaj prešine, kako bi bilo, če bi bila mama," je razložila za Sunday Times.

Čeprav še vedno ostaja upanje in možnosti, od posvojitve do tega, da bi si omislila, da si omisli nadomestno mamo, je priznala, da se je nekako sprijaznila z mislijo, da ne bo mama.

"Ne rečem, da ni obžalovanj, a bi bilo zame zelo težko, da grem naprej, če bo to imela za neuspeh, zato moram biti kolikor sem lahko filozofska. Moraš sprejeti, kje si in kako s tem živeti," je še dodala.

Kylie zdaj hodi s 45-letnim kreativnim direktorjem revijeGQ Paulom Solomonsom, za katerega verjame, da je končno našla zvezo, za katero se počuti, da je prava. Pred tem je hodila z rockerjem Michaelom Hutchenceom, francoskim igralcem Olivierjem Martinezom in britanskim igralcem Joshuo Sassejem, s katerim je bila zaročena, dokler se leta 2017 nista razšla.