Bolezen ji je dala perspektivo, ki je sicer ne bi imela

Priljubljena igralka serije Igra prestolov, Emilia Clarke , je v nedavnem intervjuju govorila o tem, kako sta bili možganski anevrizmi, ki sta ogrozili njeno življenje , v resnici nekaj pozitivnega. "Definitivno na anevrizmi gledam s pozitivne plati," je igralka dejala za The Guardian in nadaljevala, da ji je bolezen, s katero se je soočala na začetku svoje kariere, dala perspektivo, ki je sicer ne bi imela.

Emilia je za prvo anevrizmo izvedela pri svojih 24 letih, ravno ko so zaključili s snemanjem prve sezone Igre prestolov. Ko je leta 2011 serija ugledala luč sveta, je bila igralka na prvi od dveh operacij, ki ji je sledilo obsežno in naporno okrevanje. Po popolnem okrevanju se je lahko vrnila na snemanje, vendar je leta 2013 izvedela, da ima na možganih še eno manjšo anevrizmo, ki lahko poči kadarkoli in je tako odšla na še eno operacijo.

Zvezdnica je nato še povedala, kako je zaradi izgube očeta leta 2016 in zaradi anevrizem postala močnejša oseba. "Sem kar žilav človek," je dejala in pojasnila, da je smrt očeta in anevrizme spremljal tudi uspeh in je zato iz celotne izkušnje želela potegniti nekaj smiselnega.

Z oboževalci pa je kasneje delila tudi fotografijo, ki je nastala po eni od operacij: